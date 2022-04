Championnat du monde de la pizza : le Corse, Stéphane Pileri bien classé

Le pizzaiolo bastiais, Stéphane Pileri a su défendre sa place face aux 770 participants venus de 42 pays différents lors du Championnat du monde de la pizza à Parme les 5,6 et 7 avril derniers.

Le chef de Pizza Niulinca s'est classé en milieu de tableau avec 633 points à 185 points du podium final grâce à une pizza au brocciu, à la boutargue, courgettes et huile d'olive. "Pour une première participation, je suis très fière", affirme le pizzaiolo qui se remémore son séjour italien avec beaucoup d'émotion. "C'est une aventure humaine incroyable, je la souhaite à tout le monde. J'ai rencontré des pizzaiolos du monde entier, nous avons échangé et c'était beau de voir différentes façons de travailler", reprend-il .



Ce qui est sûr , c'est que ce ne sera pas la dernière fois que Stéphane Pileri participera au champion du monde de la pizza puisqu'en 2023 il le dit : "ma place est déjà prise".