Championnat du Monde des rallyes : Loubet 7e après la première journée en Croatie

La plus longue spéciale du rallye avec les 25,6 km de Stojdraga se présentait ensuite. Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä (Toyota) étaient victimes de crevaisons. Le Belge Thierry Neuville et sa Hyundai réalisaient le scratch en 15'18''1 devançant Evans (Toyota) de 4''2 et Tanak de 5''. Quant à Pilouis Loubet il semblait plus à son aise en obtenant la 6e place à 17''8.

Sébastien Ogier corrigeait le tir dans l'avant-dernière spéciale de la matinée, Krasic (11,1km) avec un deuxième scratch (5'30''8). Neuville (2e) et Evans (3e) étaient, respectivement à 8/10e et 3''3. Pilouis Loubet en délicatesse avec le grip sur la Ford se classait 7e à 7''7.

La spéciale Pecurkovo bouclait la première partie de la journée.

Au terme des 9,1 km, Sébastien Ogier s'adjugeait son 3e scratch devant Tanak et Evans. Loubet, lui, se contentait de la 8e place à 5''5.



À la mi-journée de Thierrry Neuville était leader. Pilouis Loubet 6e était à 55 secondes. En début d'après-midi le rallye redémarrait dans Mali Lipovec. Une spéciale piégeuse où les pilotes allaient moins vite. Pour autant, Ogier s'y imposait dans le temps 12'06''8. Loubet l’auteur du 7e temps était plus rapide que lors de son passage en matinée. Cette embellie ne durait pas. Dans la 6e spéciale (Stojdraga) la pluie menaçait.











Loubet chaussait des pneus de pluie. Un choix peu judicieux, car le pilote du Team M Sport finissait à la 9e place à 42'' de Lappi (Toyota) parti avec un panachage de gommes tendres et dures. Evans suivait à 7/10 et Ogier à 1''9. Dans l'ES7 Krasic, le pilote de M sport, encore en proie à des problèmes de pneumatiques, héritait de la 8e place à 8''6 deTanak auteur de son premier scratch de la journée.

Evans s'imposait dans l'ultime ES Pecurkovo qui scellait le programme du jour, alors que Pilouis Loubet, connaissant des problèmes mécaniques, accrochait la 8e place de la ES, mais était doublée au général par Takamoto qui lui chipait la 6e place pour 8/10. Au-delà, Loubet se situe ce soir 1'52''9 de Thierry Neuville leader devant Elfyn Evans et Ott Tanak.



Demain le rallye de Croatie verra se disputer la deuxième étape avec de nouveau huit spéciales pour 116 kilomètres de tronçons chronométrés.