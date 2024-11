Championnat de Haute-Corse de voile habitable 2024 : les titres pour "Carlô" et "Hydrogène"

23 voiliers de 6 à 12 mètres ont été classés en 2 catégories



Course Croisière

1 - "Carlô" - Charles Viale - First 36.7 - CNCC

2 - "Sortilège" - Gilles Baldassari - Dufour 34 - CNCC

3 - "Sanka" - Fabrice Boulanger - Elan 350 - CNCC

4 - "Rios" - Yann Even - Stag 32 - SNA

5 - "Lilli la Tigresse" - Eric Gaillard - Sun Fast 32 - CNCC

6 - "Eole" - Pierre Yves Ollivier - Sun Fast 32 - CNCC

7 - "Margiu" - Jean François Boussemart - Dehler 32 - YCC

8 - "Filippo 2" - Pierric Faure - First 310 - YCC

9 - "Moapima" - Marc Micheli - Sun Fast 32 - CNM

10 -"Antima 2" - Philippe Cherici - Grand Soleil 39 - YCC

18 voiliers classés





Régate

1 - "Hydrogène" - Jean Yves Lapaquellerie - Figaro One - CNB

2 - "Calisto" - Arnaud Vuillemin - JPK 10.80 - YCC

3 - "Star 2" - Club Nautique Bastiais - First Class 8 - CNB

4 - "Taoki" - Aurelia Stephan - Pogo 850 - YCC

5 - "Outrage" - Gilles Simompaoli - Tip Top 650 - YCC

Pour le Comité Départemental de Voile de Haute Corse il est important de poursuivre l'histoire de ce

championnat créé en 1984 à la naissance du comité il y a 40 ans; il remercie les clubs de voile et les

arbitres qui permettent l’organisation des régates.

La remise des prix du championnat aura lieu lors de la prochaine assemblée générale du CDV2B.