Championnat de Haute Corse de Voile Habitable 2023 : "Carlô" et "Hydrogène sacrés

Organisé depuis près de quarante ans sous l'égide du Comité Départemental de Voile de Haute Corse, ce championnat rassemble tous les passionnés de régate.

Il s'est joué cette année sur 7 épreuves qui ont cumulés 16 courses lors de 14 journées de compétition.

Les régates ont été organisées par 4 clubs nautiques, le CN Macinaggio, le CN Cap Corse, le CN Bastiais, et le YC Campoloro, selon les règles de la jauge Osiris/Orc Club établies par la Fédération Française de Voile.

Elles ont proposé, du mois d'avril au mois d'octobre, des parcours variés le long de la côte Est du

département et dans l'archipel toscan.

Les équipages représentent une centaine de pratiquants passionnés qui ont le plaisir de se retrouver, chaque années lors des compétitions et lors des nombreux moments de convivialité proposés par les clubs.

17 voiliers de 6 à 12 mètres ont été classés en 2 catégories.





Course Croisière

1 - "Carlô" - Charles Viale - First 36.7 - CNCC

2 - "Sanka" - Fabrice Boulanger - Elan 350 - CNCC

3 - "Sortilège" - Gilles Baldassari - Dufour 34 - CNCC

4 - "Lilly la Tigresse" - Eric Gaillard - Sun Fast 32 - CNCC

5 - "Margiu" - Jean François Boussemart - Dehler 32 - YCC

6 - "Eole" - Pierre Yves Ollivier - Sun Fast 32 - CNCC

7 - "Moapima" - Marc Micheli - Sun Fast 32 - CNM

13 classés





Catégorie Régate

1 - "Hydrogène" - Jean Yves Lapaquellerie - Figaro One - CNB

2 - "Callisto" - Arnaud Vuillemin - JPK 10.80 - YCC

3 - "Outrage" - Gilles Simonpaoli - Tip Top 650 - YCC

4 - "Star 2" - Barnabé Einig - First Class 8 - CNB





Mention spéciale au Club Nautique du Cap Corse, qui a assuré l’essentiel de la participation dans ce. championnat, et qui remporte les 4 premières places de la catégorie Course Croisière.

La remise des prix du championnat aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale du CDV2B.