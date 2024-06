Championnat d'Italie sur Terre : Jean-Philippe Quilichini présent à Saint-Marin

Le championnat d’Italie sur Terre va connaître ce week-end sa quatrième étape avec le 52e rallye de Saint Marin. Une manche qui clôturera la première partie de la saison avant la pause estivale et une reprise programmée à l'automne. Un rallye long d'un peu plus de 64 kilomètres de tronçons chronométrés répartis sur trois spéciales à savoir Terra di San Marino (8,6 km) Lunano (5,2 km) et Macerata Feltria (7,4 km) que les concurrents auront à parcourir, à trois reprises, lors de la journée de samedi. Une épreuve qui réunira, de nouveau, un plateau de très grande qualité dont les deux leaders de ce championnat Umberto Scandola et Alberto Battistolli. Le Porto-Vecchiais Jean-Philippe Quilichini, actuellement 12e du championnat transalpin, sera en lice au volant de la Skoda. Le Porto-Vecchiais voudra sans doute mettre à profit ce rallye pour retrouver le sourire après le dernier rallye de l'Adriatico