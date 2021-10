Chambre des territoires : PADDUC, numérique… Des dossiers stratégiques examinés en avant-première

Une méthode pour le PADDUC

Le second dossier stratégique concerne l’analyse globale des résultats du PADDUC (Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse), comme le prévoit la loi après 6 ans d’application. « Cette année est celle de la révision du PADDUC. En amont, nous devons procéder au bilan. Nous souhaitons proposer une méthode partagée de l’évaluation pour ne pas complexifier le débat sur une éventuelle révision. L’Assemblée de Corse se prononcera en avril 2022. Déjà présentée aux associations de maires, la méthodologie le sera aux associations de défense de l’environnement dans les prochains jours, puis à l’Assemblée de Corse en novembre pour une co-construction. Le calendrier est très contraint », explique Julien Paolini, conseiller exécutif et président de l’Agence de l’urbanisme et de l’énergie (AUE). Avant de préciser : « Il faut mettre le PADDUC en adéquation avec les nouvelles lois nationales et clarifier ce document dense, difficile d’interprétation afin que les maires notamment puissent se l’approprier. Ce texte doit être protecteur, mais permettre aussi le développement. Installer des jeunes dans les villages, cela passe par le numérique, mais aussi par le logement ». Une procédure lourde, prévue par la loi, mais une méthodologie définie par l’Exécutif. « Nous avons tiré les leçons des critiques sur le fait qu’il n’y avait pas assez de débats en amont. Nous avons donc décidé de ne pas travailler seuls à l’analyse globale des résultats, mais de soumettre cette évaluation à partage et à discussion pour la nourrir de l’avis de l’ensemble de la société corse. Les maires sont les premiers concernés, mais pas seulement ! Si nous n’avons pas une vision partagée, comment serons-nous d’accord sur l’évaluation et le choix, soit de maintenir le PADDUC en état, soit de le réviser, soit de l’adapter ? Si on ne le fait pas en amont, on va retrouver le problème en aval ! Il faut se donner les moyens de réussir l ’ exercice », commente Gilles Simeoni.



Une méthode ambitieuse

La révision du PADDUC est une nécessité et une urgence, réagissent collectivement les maires. « Le besoin est énorme et la méthode est ambitieuse », approuve Don Marc Albertini. A condition, estime le maire de Ghisoni, d’être dans « une logique de critique constructive, faire la part de ce que le PADDUC a empêché positivement et négativement, surtout en milieu rural ». Peaufiner le document, c’est aussi l’avis du maire d ’ Evisa. « On a mis 30 ans pour faire un PADDUC. C’est le premier document de référence que la Corse ait connu. Ce premier jet a été très important parce que c’est la première fois qu’on a considéré les zones les plus reculées. Depuis six ans, les choses ont changé, il y a plus d’intercos et elles ont ravi aux communes la compétence d’aménagement du territoire, mais certaines n’ont pas le moyen de le faire. On a focalisé sur les ESA (Espaces stratégiques agricoles), et on a oublié tout le reste, Après cette première expérience PADDUC, il faut que ce document stratégique rende les gens heureux », déclare Jean Jacques Gianni. « Il faut tenir compte des remontées du terrain, recueillir les avis, et surtout impliquer les jeunes pour qu’ils apprennent à réviser ce qui va engager leur avenir. Il faut associer l’Assemblée di a Ghjuventu. C’est important », plaide la présidente de l’Assemblée de Corse.



Des priorités

L’Exécutif présente, ensuite, sa démarche de territorialisation avec la mise en oeuvre des dynamiques territoriales visant à mailler la relation avec les communes et intercos. Une série d’actions de proximité avec des permanences dans les sièges d’intercommunalités sur quatre domaines d’intervention de la CdC : le logement et l’habitat, l’eau et l’assainissement, le fonds montagne et les aides aux communes. Gilles Simeoni assure, là aussi, aux maires que les critiques répétées contre les défaillances de la Collectivité unique ont été entendues : « On a eu très souvent l’impression ces derniers mois que l’administration était là pour nous dire que tout était impossible. Or, elle est là pour appliquer la politique de l’Exécutif. Elle doit être capable d’innover, de faire évoluer ses pratiques et de nous proposer des solutions chaque fois que nous identifions un problème. Par exemple sur les routes. Cela fait partie des priorités de ce début de mandature ». Idem pour la politique du bois et de la forêt où ont été présentés un état des lieux et un plan d’action. L’objectif est de réorganiser une filière complètement désorganisée et d’agir sur l’offre et la commande publique. « Nous n’avons pas fait tout ce que nous devions faire, mais nous allons le faire. C’est un objectif majeur de ce début de mandature », promet le président de l’Exécutif. Deux autres dossiers, également laissés en suspens par la crise sanitaire, sont remis sur la table : la lutte contre la spéculation foncière et immobilière avec les propositions à droit constitutionnel constant de Me Alain Spadoni en matière de fiscalité de transmission du patrimoine, et l’évolution institutionnelle de la Corse avec le premier rapport de Wanda Mastor. La Chambre des territoires a décidé de travailler à enrichir le corpus de propositions qui seront intégrés à un rapport de l’Exécutif prévu en fin d’année. Dans cette perspective, la prochaine session a été fixée au 29 novembre.



N.M.