Cet été en Corse, les plages sont inclusives

La rédaction le Mercredi 20 Juillet 2022 à 10:56

L’accès à la plage est un droit. Cette idée est le moteur principal de ce projet de plages inclusives : impulser une dynamique en faveur de l’égalité des droits et des chances et promouvoir une Corse plus inclusive. L'Agence régionale de la Santé de Corse (ARS) et l’agence du tourisme de la Corse (ATC) se sont engagées, avec de nombreuses communautés de communes, aux côtés de l'association Cap Corse Handicap pour adapter un grand nombre de plages et les rendre accessibles à tous.