César 2025 : trois nominations pour la Corse

Les nominations pour la 50e cérémonie des César, qui se tiendra le 28 février à l’Olympia, sont désormais officielles. Le Comte de Monte-Cristo arrive en tête avec 14 sélections, suivi de L’Amour ouf et Emilia Pérez. Parmi les films et talents distingués, la Corse décroche trois nominations.



Dans la catégorie meilleure actrice, Hafsia Herzi est nommée pour son interprétation dans Borgo. Le film est également en lice pour le meilleur scénario original, signé Stéphane Demoustier. Autre nomination insulaire, celle de Le Royaume, réalisé par Julien Colonna et produit par Hugo Sélignac et Antoine Lafon, en compétition pour le meilleur premier film.



La cérémonie, présidée par Catherine Deneuve et mise en scène par Cédric Klapisch, sera animée par Jean-Pascal Zadi, accompagné d’Emmanuelle Béart, Cécile de France, Vincent Macaigne et Pio Marmaï.