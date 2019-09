Cérémonie à la Stèle du 1er Choc de Calvi pour le 76e anniversaire de la libération de la Corse

Le 76e anniversaire de la Libération de la Corse, avec notamment le débarquement du 1er Bataillon de Choc en Corse, a été marqué ce vendredi matin par une cérémonie à la stèle du 1er Bataillon de Choc, au pied des remparts de la citadelle de Calvi.

Une occasion pour nous de souligner que cette stèle a été réalisée par un ancien, le très regretté François Bacciochi.

C'est Marc Cadot, président de l'Amicale des Anciens du Bataillon de Choc qui, dans son allocution, devait rappeler les grandes lignes et les dates de cette libération de la Corse.

Un historique qui était nécessaire pour bien remettre en ordre les conditions de ce débarquement du Bataillon et de la Libération de la Corse.

A l'issue, une première gerbe était déposée par Marc Cadot accompagné par le président des anciens combattants Michel Deceuninck et le colonel (er) Pierre Neuville.

C'est ensuite, le maire de Calvi, Ange Santini, entouré de son premier adjoint Jean-Louis Delpoux et Pancrace Guglielmacci, deuxième adjoint.

Enfin, au nom de l'État, une troisième gerbe était déposée par Florent Farge, sous-préfet de Calvi, le colonel Dampierre, adjoint au chef de corps du 2e REP de Calvi et le capitaine Alain Chupau commandant la Communauté de brigades Calvi-Balagne.

A l'issue de la cérémonie qui s'est déroulée en présence d'une piquet d'honneur du 2e REP et les représentants de différentes associations et amicales d'anciens combattants ainsi qu'une délégation d'officiers et de sous-officiers du 2e REP, la municipalité de Calvi offrait un apéritif, servi dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville.

Outre les personnes déjà citées, on a noté la présence de Marie Luciani, adjointe au maire de Calvi en charge de la culture, François Albertini et Laurent Guerini, conseillers municipaux, du Major Samadet, adjoint de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, Jean-Pierre Martinetti, président-fondateur d'A Bandera"....