Centuri : Une opération de nettoyage inédite des fonds marins et du littoral

Jamais une opération de nettoyage aussi importante n’a été entreprise dans le village de Centuri. Dans le viseur de l’association Protection marine Capi corsu (PMCC) la protection de l'environnement et du littoral qui doit être l'affaire de tous.



Deux camions de pneus, des filets de pêche et un moteur de bateau gisant à 50 mètres du rivage à plus de 7 mètres de profondeur sont la récolte de cette matinée de nettoyage.



L’association a pu compter sur l’aide d’un de ses membres, Vincent Touret, plongeur professionnel, pour remonter ces déchets imposants « Nous avons posé des sangles sur lesquelles nous avons fixé des coussins de levage pour remonter les objets à la surface, nous les avons ensuite ramenés vers le port pour les hisser depuis la mise à l’eau » explique-t-il.



Aux abords du bateau du plongeur, plusieurs plaisanciers sont venus prêter main forte pour nettoyer la zone, remontant morceaux de plastiques ou de métal, filets de pêche. et bien d’autres objets







Une mobilisation dont se félicite Jean-François Raffaelli, président fondateur de PMCC : « Notre association est spécialisée dans la préservation des fonds marins. Nous bénéficions à Centuri d’une eau de grande qualité habitée par de nombreuses espèces : nous essayons de protéger cette richesse par des actions pédagogiques. La protection du littoral commence à porter ses fruits : nous avons par exemple pu constater la présence d’une grande nacre dans la baie, alors qu’elles avaient toutes disparues il y a quelques années. »







Sur la plage aussi, les citoyens se mobilisent



A quelques mètres de la zone de plongée, une vingtaine de personnes ramassent les déchets sur la plage des bains Lantieri. « Nous avons beaucoup de bouchons, de petits bouts de plastiques, de morceaux de polystyrène, de pailles, de cotons-tiges… Malgré une forte mobilisation, il en reste encore beaucoup : il faudrait retourner chaque galet de la plage. » constate Olivier, vacancier de Lille en montrant son sac de ramassage.



Pierre-Ange Giudicelli, du parc naturel marin du Cap corse et de l’Agriate explique que « cette plage est située plein ouest, donc exposée aux vents du Libecciu et impactée par la présence de micro-déchets. Au-delà de la pollution visuelle et de ses effets socio-économiques sur le village, il faut prendre conscience que ces déchets, composés à 80% de plastique sur lequel s’agglomèrent des polluants, ont une incidence sur le milieu trophique et par conséquent sur la santé. ».



Après quatre heures d’efforts, l’association a remercié les participants pour leur mobilisation : mais force à constater que le travail le plus important reste encore à faire, celui du changement des mentalités.