Centre de tri d’Ajaccio : L'intersyndicale se mobilise contre la suppression de compensation financière en période de Noël

L'Intersyndicale de la Poste a organisé ce vendredi 15 décembre une conférence de presse au centre de tri Campo dell'Oro d'Ajaccio, pour mettre en lumière la suractivité des agents postaux durant la période de Noël et dénoncer la suppression de compensations financières. Les représentants syndicaux ont exprimé leur préoccupation face à cette décision, demandant une récompense équitable pour les efforts déployés en cette période critique.Laurent Torre, représentant territorial STC 2A, a souligné l'incompréhension des postiers face à la suppression de la compensation financière. "Nous demandons à la direction que les efforts dus à la suractivité de la peak période, évalués à hauteur de 10 %, soient récompensés", a-t-il déclaré. "Aujourd'hui, tous les postiers doivent être traités sur le même pied d'égalité. Les agents du centre de Tri d’Ajaccio, n'ont pas le droit à certains privilèges qui sont notamment accordés sur le continent”, détaille le représentant syndical en rappelant l'existence d'accords peak période signés au niveau national avec des primes pouvant atteindre 700 euros. "Aujourd'hui, ce n'est même pas cette somme que nous demandons à la direction générale de la poste. Nous voulons simplement une compensation à minima équivalente à celle de l'année dernière qui a été supprimée. Cette enveloppe était de 2300 heures réparties sur une centaine d'agents, ça ne représente pas grand-chose si on tient compte des critères d'éligibilité", a-t-il ajouté.Une rencontre est prévue lundi entre l'Intersyndicale de la Poste et la direction générale. Claire Calendini, secrétaire territoriale du syndicat FO des ôstiers, a souligné la détérioration des conditions de travail et la suppression de la reconnaissance financière. "Pour les agents aujourd’hui, c’est véritablement la descente aux enfers. En plus des conditions de travail qui se détériorent et génèrent de l'absentéisme, le peu de reconnaissance qu'on prenait pour une reconnaissance avec ce qu'on nous donnait à la fin de l'année sous forme de primes. Mais aussi de repos compensateur est supprimé. Avec l’inflation qui ne cesse de prendre de l’ampleur, c’est clairement un coup de massue fatal. Avant, on faisait tout pour rentrer à la poste et maintenant, je dirais qu’on fait tout pour en sortir", a-t-elle déclaré. Elle a mis en évidence l'impact de cette situation sur la motivation des employés, soulignant que beaucoup cherchent désormais à quitter la poste.Un agent du centre de tri d'Ajaccio, présent lors de la conférence de presse, a exprimé le sentiment d'injustice ressenti par ses collègues. "Pour nous, le fait de ne pas avoir cette compensation financière est un gros manque à gagner parce qu'on se rend compte que la vie est chère, et que tout augmente", a-t-il déclaré.Déterminée à obtenir des explications, l'intersyndicale sera reçue lundi après-midi par la DRH et le directeur du courrier de la poste de Corse. Laurent Torre a souligné l'importance d'une réponse concrète et immédiate lors de cette réunion, déclarant qu'il serait "inacceptable de sortir lundi soir de cette entrevue sans quelque chose de concret et immédiat pour les agents du centre de tri d’Ajaccio".