Cédric Courbey acquitté pour l’assassinat de Christian Leoni

Rédigé par Victoria Leonardi le Jeudi 4 Juillet 2019 à 23:15

Cédric Courbey a été acquitté ce jeudi 4 juillet de l’assassinat commis en 2011 du chef d’entreprise Christian Leoni, exécution revendiquée par le FLNC.

La cour d’assises spéciale a jugé Cédric Courbey « non coupable » d’assassinat, elle l’a cependant condamné à 12 ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs et détention d’armes en récidive légale.

L’avocat général avait requis la réclusion criminelle à perpétuité et une période de sûreté de 22 ans.

