Cavallo : Gilles Simeoni démonte les accusations du Canard Enchaîné qui le visent

Un terrain de 3,3 hectares situés sur l'île de Cavallo a-t-il été payé 30 fois trop cher par la collectivité corse, présidée par Gilles Simeoni ? La justice enquête sur la vente de ce lopin acheté à prix ultra-fort à des proches du grand banditisme…



Un article scandaleux m'accuse, et à travers moi, les institutions de la Corse, d'avoir préempté en 2018 un terrain sur l'île de Cavaddu, bastion historique du non droit et de la spéculation, "au profit du grand banditisme".



« Certaines interprétations erronées qu’a pu faire la CRC ont conduit à des interprétations publiques qui vont au-delà d’un simple désaccord technique voire politique. Dès lors que ces mises en cause publiques ont revêtu une importance et une gravité qui ont légitimement interpellé l’opinion publique, je me dois de rétablir un certain nombre de vérités avec la solennité qu’appelle la gravité de la mise en cause dont j’ai fait l’objet », a-t-il sifflé avant de fustiger l’article du Canard Enchaîné : « Je considère qu’il n’est pas possible de laisser passer cela sans rien dire, d’abord pour moi car je suis mis en cause personnellement, puis pour la fonction car c’est celle de président de l’Exécutif de Corse qui est mise en cause, et enfin et surtout pour l’institution dont nous sommes parties car les éléments auxquels fait référence cet article de presse ont tous été débattus, validés et votés par l’Assemblée. Venir dire qu’ils sont constitutifs d’une dérive ou d’une malhonnêteté c’est venir dire que la CdC a manqué à ses obligations, à sa mission et à son devoir qui sont de défendre l’intérêt général, et ce n’est pas possible ! ». Et de citer l’article de presse : « À la lecture du rapport de la CRC publié le 15 janvier, (…) des esprits malintentionnés pourraient douter de la sincérité du bonhomme (ndlr : Gilles Simeoni). À commencer par les magistrats du parquet de Bastia, qui, selon les infos du « Canard », s’intéressent de près audit rapport. Et pour cause : la seule acquisition foncière de la collectivité territoriale s’est effectuée dans des conditions aussi étranges que bizarres, au profit du grand banditisme. Avec Simeoni à la manœuvre ». « Si cet article dit vrai, je ne dois pas rester dans les fonctions qui sont les miennes. Si cet article est une crapulerie, une infamie, et peut-être même une barbouzerie, je dois le dire devant les Corses, et celles et ceux qui l’ont écrit ou inspiré, doivent l’assumer et en répondre. Lorsqu’une décision est prise par la CdC, et notamment dans le cas d’une préemption, elle est prise par rapport à des règles de droit et pour un objectif politique », a-t-il tonné, « Là comme ailleurs, je défends l’intérêt de la Corse et des Corses ». Dans cette optique il démonte une à une les diverses accusations portées par le journal satirique. Là où l’article accuse la CdC d’avoir acheté la parcelle à un « prix surpayé au profit du grand banditisme » il répond : « Mes services se sont livrés à une analyse du prix moyen du terrain non bâti à Cavallo : c’est 120 euros le m2. Nous avons payé 60 euros le m2. Venir dire dans un article que sous le contrôle de l’Assemblée de Corse que j’ai payé 60euros le mètre carré là où j’aurais dû payer 2euros c’est une crapulerie ! ». Dans ce droit fil, le président réfute aussi l’accusation de non-encaissement par la CdC des loyers du restaurant présent sur la parcelle : « Il y a une situation complexe, il y a des intervenants et des personnes morales que je ne connais pas, je ne souhaite pas que la CdC perçoive ces loyers et les intègre dans son budget et je souhaite les consigner ». « J’ai appliqué le droit, de A à Z. Et ceux qui n’ont pas appliqué le droit et qui sont pourtant en charge de le faire ne sont pas cités une seule fois dans cet article », résume-t-il le visage fermé en dénonçant un « article scandaleux » , avant de conclure en martelant : « Je le dis : personne ne nous tient le bras ! ».