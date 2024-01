Cauro : un mort dans un accident entre un poids lourd et un véhicule

La rédaction le Mardi 9 Janvier 2024 à 10:02

Ce mardi 9 janvier, aux alentours de 7h30, le centre opérationnel de secours et d'incendie de Corse-du-Sud a été alerté pour un accident de circulation impliquant un poids lourd et un véhicule léger survenu sur la RT40, au lieu-dit Baraccone sur la commune de Cauro, à l'intersection pour Eccica Suarella.

À leur arrivée les pompiers, qui avaient dépêché sur place un chef de groupe, une unité de secours en provenance d'Ajaccio et d'une ambulance de Pietrosella, le conducteur du véhicule était retrouvé inconscient.Gendarmes et SAMU, étaient également présentes sur les lieux pour gérer la situation. Malheureusement, la victime, qui était coincée dans le véhicule, a été déclarée décédée sur place par les équipes médicales présentes. Les circonstances exactes de cet accident restent encore à déterminer. L'opération de secours a perturbé la circulation. La route est bloquée dans le sens de la montée entre Ajaccio et Cauro.