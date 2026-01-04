Catastrophe du 5 mai 1992 à Furiani : un travail mémoriel au quotidien

« Cette année encore, le collectif propose une grande variété au niveau de ses actions » annonce Josepha Guidicelli, présidente du collectif. «Mais la mémoire doit être transmise, elle doit être expliquée tout au long de l'année. On essaie de toucher le plus large public possible, notamment la jeune génération. Le 5 mai 92, ce n'est pas seulement une date, c'est un événement qui a marqué le sport, qui a marqué les Corses et bien au-delà. Cette tribune avait 100% de chances de s'effondrer et le travail qu'on mène c'est aussi un appel à la vigilance. Notre objectif, notre engagement, c'est de pouvoir continuer à sensibiliser le plus de personnes possible à cette tragédie, de raconter ce qui s'est passé, de raconter l'histoire du drame et aussi les causes, les conséquences humaines et d'en tirer les leçons. Et sur ce travail de mémoire, on implique un maximum d’acteurs ».

Ces commémorations ont débuté le 27 février dernier au centre culturel l’Alb’Oru à Bastia avec une sensibilisation des jeunes de la préformation du SCB.





A partir du 1er avril, les animations, les ateliers de sensibilisation vont se multiplier. «Il y aura différentes variétés au niveau de ses actions, des actions qui sont toutes complémentaires et qui nous permettent de mener efficacement notre travail mémoriel. Toutes ces actions, qu'elles soient éducatives, sportives ou commémoratives, sont essentielles à l'heure d'aujourd'hui. Elles nous permettent vraiment de préserver le souvenir et de faire qu'on n'oublie pas cette journée-là» explique Josepha Guidicelli.

Aux côtés du Collectif, de nombreux partenaires, institutionnels ou privés : CdC, CAB, mairies de Bastia, Biguglia, Furiani, Académie de Corse, Ligue Corse de Football, Chemins de Fer de la Corse, SCB, AS Furiani-Agliani, Oriente, cinéma Le Studio….





« La Ligue Corse de Football a un rôle de partenariat inconditionnel envers le collectif parce qu'ils font un devoir de mémoire » déclare Alain Mosconi du Comité directeur de la LCF. «Pour nous le devoir de mémoire, ce n'est pas seulement avoir le cœur serré, mais c'est au contraire avoir l'esprit ouvert et l'esprit éclairé pour pouvoir enseigner aux jeunes ce qui s'est passé. Leur dire que ce qui s'est passé ne doit plus se reproduire et que le football corse et d’ailleurs ne peut pas reposer que sur des valeurs mercantiles, il faut qu'il soit sur des valeurs de solidarité humaine. La logique sportive, la logique de partage doivent l’emporter sur la logique du fric »





Chaque année, à l’occasion de ces commémorations, le Collectif soutient une association à travers la vente de maillots aux enchères. Cette année le choix s’est porté sur l'association Jean Toussaint qui, portée par Nathalie Santoni, lutte contre le harcèlement scolaire et la protection de tous les élèves. Jean Toussaint,15 ans, élève au lycée agricole de Sartène, s'est suicidé suite au harcèlement dont il était victime.



