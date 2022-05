Catastrophe de Furiani : l'UEFA modifie le protocole du début de rencontre OM-Feyenoord

Le début de la rencontre de Ligue Europa OM- Feyenoord Rotterdamdu 5 mai prochain sera marquée par des hommages aux victimes de la catastrophe de Furiani. L’UEFA a accepté la requête du club marseillais qui tenait à commémorer les 30 ans de l’effondrement de la tribune où 19 personnes ont perdu la vie et qui a fait plus de 2 500 blessés.Ainsi, avant le coup d’envoi de la rencontre à 21 heures ce jeudi, un texte sera lu par le speaker du stade, les écrans géants diffuseront un hommage aux victimes, une minute de silence sera observée en leur mémoire. Les joueurs des deux équipes porteront également un brassard noir.Présent au stade Vélodrome lors de cette annonce, le collectif des victimes du 5 mai s’est réjoui de cette nouvelle. « C’est très positif, cela veut dire que l’on est entendu même par les instances du football européen, qu’elles sont sensibles à ce qu’il s’est passé », souligne Didier Grassi, membre du collectif présent à Marseille en ce jour aux côtés de Josepha Guidicelli, la présidente du collectif et son vice-président Bastien Dumas.À deux jours des 30 ans du drame, les 3 personnes se sont rendues au stade Vélodrome pour tenir une conférence de presse afin de remercier les supporters marseillais qui ont œuvré pour la mémoire de ce drame. « Nous voulions aussi remercier les journalistes de la Provence qui vont rééditer le livre qu’ils avaient fait il y a 10 ans et qui recensait de nombreux témoignages sur cette soirée », explique Josepha Guidicelli. Parmi la soixantaine de personnes présentes ce mardi 3 mai, l’ancien joueur de l’OM, Daniel Xuereb qui se souvient très bien de cette soirée. « Il a tenu à nous raconter avec beaucoup d’émotions sa soirée du 5 mai 1992. À l’époque il était sur la fin de sa carrière, il a expliqué qu’après le traumatisme il n’aurait plus pu réussir à jouer », poursuit la présidente du collectif.Le programme des commémorations du 5 mai est à retrouver dans cet article : 30 ans de la tragédie Furiani : coup d'envoi des commémorations à Marseille