Castifao : l'ancien maire Mathieu Cervoni est décédé

Maire de la commune de Castifao de 1989 à 2020, membre actif et trésorier de l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI de la Haute-Corse durant plusieurs années, Mathieu Cervoni est décédé à l’âge de 71 ans. Chevalier de l’Ordre national du Mérite, il avait partagé sa distinction avec son village qu’il aimait tant marquant ainsi l’expression de sa reconnaissance et de sa gratitude pour sa commune et ses parents.



"Mathieu, c’était un homme simple, dévoué, toujours prévenant, d’une grande modestie et d’une intelligence rare, un homme que l’on a plaisir à rencontrer dans une vie mais aussi un maire, un élu local qui savait que seul primait l’intérêt général, le bien-être que l’on doit apporter à sa population. C’est une grande et belle personnalité de la Haute-Corse qui nous quitte !" souligne le président de l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI de la Haute-Corse, Ange-Pierre Vivoni, qui avec les membres du bureau et du conseil d’administration, l’ensemble des membres présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches. "Riposa in santa pace, caru amicu !"