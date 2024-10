Castello-Di-Rostino : les habitants connectés grâce à la France services.

"Castello-Di-Rostino est l’une des 1ères France services inaugurée dans l’île," indique d'emblée Jean Brignole 1er adjoint au maire de Castello-Di-Rostino. Le dispositif France services pour les gens habitant en milieu rural permet de baisser le coût et le temps de transport tout en aidant à pallier les difficultés administratives dans un lieu respectant la confidentialité. On trouve de nombreux partenaires dans un seul endroit et il faut le faire savoir. Et puis c'est du service à la personne, de l'accompagnement, du lien humain. La mairie s'est d'ailleurs engagée auprès d'Andréa et de Corinne à réaliser une action commune afin de mettre en lumière le dispositif."



Depuis le 07 octobre Andréa et Corinne ont mis les petits plats dans les grands pour inciter la population à venir découvrir la gamme de services disponibles au sein de la France services. Au programme : accueil café et démonstration des services accessibles, ponctués d’animations et d’ateliers numériques. "Nous sommes bien évidemment mobilisées toute l'année, indique Andréa mais sur ces deux semaines nous essayons d’accentuer la notoriété de nos actions quotidiennes au service de la population. Nous proposons notamment des ateliers sur Digiposte qui est un coffre-fort numérique sécurisé et sur l'identité numérique, application qui sécurise la vie numérique et facilite les démarches en ligne : calculer ou payer vos impôts, ou encore renouveler votre carte grise, par exemple."



Santé, famille, retraite, droit, logement, impôts, recherche d'emploi, accompagnement au numérique, autant de thématiques sur lesquelles les agents des 37 France services dont 19 installés au sein d’un bureau de poste, peuvent vous apporter aide et accompagnement

"Nous sommes sollicitées par des personnes de tout âge et de tout milieu, pour de petits tracas administratifs, sans matériel informatique, ou juste par peur de ne pas réaliser la démarche correctement », complète Corinne.



Madalina a dû faire appel à la France services à plusieurs reprises : "Pour moi ça a été super facile. Je n'ai pas internet à la maison et je n'arrivais pas à m'en sortir avec les démarches administratives. En plus de leur aide Andréa et Corinne m'ont aussi apporté une écoute et un sourire tout en m'aidant efficacement dans toutes mes démarches."



Hélène, utilisatrice du dispositif complète : "Lorsque j'étais en activité, j'étais expert-comptable, et j'ai toujours naturellement fait mes démarches moi-même. Puis je suis tombée malade et je n'y arrivais plus, alors j'ai poussé la porte de la France services. Andréa et Corinne m'ont accompagnée tout d'abord pour mon dossier retraite, puis pour mes impôts. A l'écoute, elles ont pris le temps de m'épauler à mon rythme. Heureusement que ce dispositif existe, il faut que ça se développe. Je le dis à mes voisins, à mes amis."



En plus des 11 opérateurs communs à toutes les France services (CAF, France Travail, CNAM, CNAV, MSA, ministère de l’Intérieur, Justice, DGFiP, chèque énergie, France Rénov’, La Poste) des partenariats régionaux sont venus enrichir ce dispositif : La Mission locale, Inseme, La Collectivité de Corse, la MDPH…



Grâce aux France services tous ces acteurs sont représentés au sein des territoires pour faciliter les démarches de chacun au quotidien.