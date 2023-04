Cassano : Un joli succès pour la Merendella di Pasqua

Venus de Montegrossu, Calinzana et même de Bastia, ils étaient nombreux en ce lundi de Pâques à Cassano où l’association Stella Associu avait organisé pour ce week-end Pascal une merendella.



Au programme, un grand buffet à partager où chacun avait déposé sa préparation culinaire où quelque cocktail digne d’un véritable mixologue.

"Quand nous étions petits, une Merendella était organisée tous les ans avec toutes les personnes du village et d'ailleurs. Mais cette tradition s’est perdue avec le temps! Avec l'association nous avons voulu reprendre les traditions afin que toutes les générations se retrouvent pour profiter le temps d’une journée, du soleil, de quoi boire et manger, sans oublier la chasse aux œufs pour le plaisir des petits et des plus grands! Nous avons choisi cet endroit, facile d'accès pour tous, en contrebas du village où tout était réuni. Nous avons donc pu profiter d’un espace assez grand pour installer un buffet et profiter du soleil, mais également pour que les enfants puissent s'amuser tranquillement!" explique Léa Agostini, présidente de l’association.



Stella Associu, a été créée par les jeunes afin de créer ou de recréer des événements conviviaux au village et qui comptabilise déjà plusieurs belles manifestations à son actif. "Nous sommes une bonne quinzaine de jeunes au village, assez de bras pour porter des comptoirs, et nous avions envie de dynamiser notre village, de le faire vivre au-delà des trois mois d’été. Nous avons fait le baptême du feu en août dernier avec la Saint Alban, le bal qui est organisé tous les ans sur trois jours. Comme cela se fait depuis des années, nous avons proposé des jeux d’enfants, concours de boules, concerts les trois soirs, et même un blind test. Un événement qui nous a permis de constituer une petite trésorerie pour nos activités hivernales". poursuit Léa qui tout au long de l’année avec Maddalena, Albane et Chiara-Louise, les membres du bureau, organise de nombreuses festivités qui rassemblent toutes les générations.



"Nous avons organisé notre premier marché de Noël début décembre, ainsi que différentes soirées autour du feu de Noël qui à Cassanu dure environ deux mois. Si se réunir autour de bons plats préparés par tous les habitants du village était déjà une habitude avant l’association, cette structure nous a par exemple permis de payer un groupe pour la soirée du Nouvel An" continue Léa Agostini.



Ce samedi, Stella Associu organise en partenariat avec la Mairie de Montegrossu et le Foyer Rural de Montegrossu, le carnaval pour tous les enfants de la commune, du RPI. "À l’avenir, nous avons pour projet d’organiser d’autres rassemblements comme des lotos, la fête de la musique, des sorties en montagne, des rencontres culturelles… Nous souhaitons également rappeler que l’association est ouverte à toutes propositions !"