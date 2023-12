Cassandra Sampieri, la karateka au grand cœur

2023 a en effet été remplie de succès pour Cassandra, 18 ans. La saison avait bien débuté en octobre 2022 puisque sélectionnée en équipe de France jeunes pour les Championnats du Monde à Konya en Turquie. En janvier 2023, elle a participé à l'Open de Paris, une compétition internationale seniors, obtenant une honorable 7ème place. En mars, lors du championnat de France seniors, elle montait sur la 3ème place du podium. Dans la continuité, en avril, lors du championnat de France Espoir, elle a grimpé de nouveau sur la 3ème marche du podium. En juin, lors de la Coupe de France Espoir, elle obtenait une nouvelle 3ème place.

En novembre, Cassandra a été nommée responsable technique Para-Karaté pour la Haute-Corse, un rôle qui témoigne de sa compétence et de son engagement dans sa discipline. Nouvelle performance en décembre dernier, à la Coupe de France seniors de Kata, elle décrochait une 3ème place, consolidant ainsi sa position parmi les meilleurs karatékas du pays. On ne peut plus logique donc sa sélection en équipe de France jeunes pour les prochains championnats d'Europe à Tbilissi en Géorgie, du 9 au 11 février 2024. Ce sera l'occasion pour elle de représenter fièrement la France et le Comité Départemental de Karaté de Haute-Corse dans la catégorie Kata individuel U21 (espoir).



Une sportive au grand coeur

Mais outre ses performances sportives, Cassandra est une athlète au grand cœur. Elle fait déjà partie des 13 Ambassadrices et Ambassadeurs du sport à la CdC, pour la période 2022/2024. « Notre rôle consiste à représenter la Collectivité de Corse lors d’événements sportifs sur le territoire insulaire, afin de faire valoir notre engagement par des interventions et des animations auprès de différents publics, et notamment auprès des jeunes » explique la jeune fille. « On fait aussi la promotion de la pratique sportive tout en sensibilisant aux valeurs humanistes, à l’éthique du sport, à l’olympisme et au paralympisme ».



Pour toutes les valeurs qu’elle véhicule, dont l’humilité, la disponibilté malgré ses performances, Cassandra participe très souvent à des manifestations organisées par des associations caritatives. En décembre elle a ainsi été la marraine du Téléthon en Haute-Corse. Outre sa présence dans de nombreuses animations, elle a organisé un stage avec les clubs Karaté Club Borgo et Dojos Cobra Kai Paese Novu et Casinca. A ce stage était invité Mehdi Filali, Champion d'Europe et Champion du Monde. Cassandra Sampieri, une combattante au grand cœur.