Cassandra Sampieri aux Championnats du monde de Karaté

Tout juste âgée de 19 ans, licenciée et professeure au Karaté Club de son père Charles à Borgo, Cassandra Sampieri sera en compétition du 9 au 13 octobre prochains à Jesolo en Italie pour y représenter la France. C’est encore une belle marche que vient de franchir la jeune fille, ambassadrice sportive à la CdC, marraine du téléthon…





Depuis l'âge de 14 ans, Cassandra a déjà participé à deux Championnats d'Europe et trois championnats du Monde. Bien déterminée à décrocher une médaille à ces championnats mondiaux elle a entrepris un entrainement intensif mêlant stage technique et préparation physique à Borgo avec Jacques (JP Coachnig) et Alicia Garulli (kiné à Borgo).