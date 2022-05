Casinca : A Fiera di San Branca a renoué avec les traditions

Cette édition 2022 a débuté le 12 mai à 10h30 par une messe célébrée dans l'église romane de San Pancraziu par Monseigneur François-Xavier Bustillo, évêque de Corse assisté de l'abbé Carlotti, curé de la paroisse et des diacres Risticoni et Franceschi.





Une longue procession s'est ensuite déroulée dans le champ de foire avec la sortie du saint vénéré et ses reliques portées par des femmes pieds nus. La cérémonie religieuse s'est terminée sur le parvis de l'église où les paroissiens ainsi que Monseigneur ont entonné un vibrant Dio Vi Salve Régina.





Dès le lendemain les festivités ludiques ont pris le relais pour animer cette foire avec notamment une démonstration et initiation à la tundera (tonte) de brebis. L'âne Corse a été à l'honneur tout comme U Cavalu Corsu (Cheval Corse).

Les enfants n'ont pas été oubliés profitant des nombreuses animations et jeux proposés à la fête foraine.





Ce retour de la foire de San Branca et plus largement de la Casinca a renoué avec les traditions notamment l'agropastoralisme et permis aux nombreux visiteurs de déambuler entre les stands d'artisanats divers et de restauration avec le souhait de se retrouver, ainsi que par le passé, chaque année pour un moment de convivialité et de partage.