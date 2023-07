Casell'arte : L'association culturelle fusionne musique et cinéma pour une programmation estivale variée

Située au cœur de la nature, dans le village de Venaco, Casell'arte propose des événements culturels au fil de l'eau, en direction des plages de rivière. En plus de cette expérience en pleine nature, Casell'arte offre également un parcours artistique permettant de découvrir des œuvres réalisées in situ lors de résidences de création proposées par casell’arte. Du 10 juin au 10 septembre, de nombreux événements sont prévus, au cœur du territoire corse.

Le 1er juillet prochain, à 21h30, une soirée cinéma animée par Ange Leccia sera organisée, en collaboration avec le FRAC Corsica et la Cinémathèque de Corse. Ce sera alors carte blanche pour Ange Leccia, permettant aux cinéphiles de découvrir une sélection de films originaux et empreints de sensibilité artistique.

Le 7 juillet, à 19h30, c’est le quatuor féminin Quintina - Pulifunii di Corsica è d'altrò qui remplira la scène de Casell'arte. Ces talentueuses artistes produiront une performance voix et musique.

Le 21 juillet à 21h30, le JAKEZ ORCHESTRA présentera "Cosmolitude", un spectacle créé par Yann Le Borgne et interprété par Jacky Le Menn, Celia Picciocchi, Polo de Rocca Serra, Laurent Guairard et Yann Le Borgne. Sous la direction sonore d'Antoine Le Jouan, cette production de danse ravira les passionnés de danse.

Les 18 et 19 août, le festival itinérant de courts métrages fera escale à Casell'arte pour deux soirées consacrées au cinéma européen, en partenariat avec l'association Cinémotion.

Pour clôturer cette belle saison culturelle, le festival Casell'arte d'Arte in Machja ouvrira ses portes du 8 au 10 septembre, pour sa deuxième édition. Au programme, des concerts, des ciné-concerts, des siestes musicales, des projections, des balades et la présentation des résultats de la résidence musicale.

Pour Alice Galzin, chargée de l'action culturelle et des publics, il était “important de faire quelque chose de varié, d’international tout en gardant une certaine insularité, comme avec les chants polyphoniques corses”.

Le 1er juillet, une soirée est organisée avec la FRAC. “Casell Arte c’est le cinéma bien sûr, mais aussi les arts visuels et la musique, on cherche à venir à la croisée des disciplines. Plus globalement, nous organisons des événements gratuits, pour que la culture reste accessible à tous, surtout en centre corse qui ne fourmille pas forcément d’événements culturels.

Pendant les premières semaines de septembre, Casell’arte s’est tournée vers une production expérimentale, mais qui trouve ses intéressés: “On propose des choses différentes. C’est un choix d’intéresser des publics différents, Casell'arte varie sur le principe d’une identité plurielle, nos événements culturels s’ouvrent sur la Méditerranée et sur l’Europe.”





Depuis maintenant plusieurs années, Casell’arte organise des événements culturels variés, permettant aux habitants du centre corse de profiter de cette programmation qui dure tout au long de l’été.