Carte scolaire : Bastia obtient des ajustements après des discussions avec l’Éducation nationale

Ces discussions ont, en effet, permis de faire évoluer ce projet initial. Sur les cinq fermetures de classes annoncées à Bastia, trois ont été évitées, dans les groupes scolaires Desanti, Defendini et Charles-Andrei.

Dans son communiqué, rendu public vendredi soir, Gilles Simeoni insiste sur la ligne suivie par la municipalité : « Défendre les intérêts des enfants scolarisés à Bastia et de leurs familles, tout en inscrivant cette défense dans une logique de solidarité territoriale avec les autres communes. »





Il évoque également la nécessité de « maintenir des taux d’encadrement optimaux » et de renforcer « le soutien aux élèves et familles en difficulté », notamment dans les dispositifs ULIS et les établissements classés en REP et REP+.

Le maire souligne la qualité du dialogue engagé avec les services de l’État :

« Nos échanges avec le Recteur et la DASEN de Haute-Corse se sont tenus dans un esprit constructif. »

Ainsi, sur les cinq fermetures de classes annoncées à Bastia, trois ont été évitées, dans les groupes scolaires Desanti, Defendini et Charles-Andrei.

Par ailleurs, « une ouverture en ULIS sur Bastia-Sud […] a été actée » et « une ouverture de classe à l’école élémentaire Defendini a été garantie ».





« Une mobilisation déterminée »

Pour Gilles Simeoni, ces avancées traduisent une reconnaissance : « La prise en compte […] de la qualité de l’offre éducative, culturelle et pédagogique bastiaise, qui constitue un atout majeur pour l’attractivité et le développement de la ville. »

Le maire conclut en affirmant que la Ville « continuera de se mobiliser avec détermination pour renforcer les conditions d’apprentissage des enfants bastiais », dans un cadre d’« équité » et de « solidarité avec l’ensemble du territoire ».

