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Carte scolaire : Bastia obtient des ajustements après des discussions avec l’Éducation nationale


La rédaction le Samedi 4 Avril 2026 à 08:50

Le projet de carte scolaire pour la rentrée 2026-2027, présenté en début de semaine par l’Inspection académique, a suscité une vive réaction en Corse, notamment à Bastia. Pour la première fois depuis 2008, l’île doit perdre 11 postes dans le premier degré, dont 6 en Haute-Corse, entraînant plusieurs fermetures de classes, y compris en milieu urbain. Dans ce contexte, le maire de Bastia, Gilles Simeoni, a engagé des discussions avec le recteur de l’académie de Corse Rémi-François Paolini, et la directrice académique des services de l’Éducation nationale, Anne Chiardola. Le projet initial a pu ainsi évoluer.



« Défendre les intérêts des enfants bastiais »

Carte scolaire : Bastia obtient des ajustements après des discussions avec l’Éducation nationale
Ces discussions ont, en effet, permis de faire évoluer ce projet initial. Sur les cinq fermetures de classes annoncées à Bastia, trois ont été évitées, dans les groupes scolaires Desanti, Defendini et Charles-Andrei.
Dans son communiqué, rendu public vendredi soir, Gilles Simeoni insiste sur la ligne suivie par la municipalité : « Défendre les intérêts des enfants scolarisés à Bastia et de leurs familles, tout en inscrivant cette défense dans une logique de solidarité territoriale avec les autres communes. »


Il évoque également la nécessité de « maintenir des taux d’encadrement optimaux » et de renforcer « le soutien aux élèves et familles en difficulté », notamment dans les dispositifs ULIS et les établissements classés en REP et REP+.
Le maire souligne la qualité du dialogue engagé avec les services de l’État :
« Nos échanges avec le Recteur et la DASEN de Haute-Corse se sont tenus dans un esprit constructif. »
Ainsi, sur les cinq fermetures de classes annoncées à Bastia, trois ont été évitées, dans les groupes scolaires Desanti, Defendini et Charles-Andrei.
Par ailleurs, « une ouverture en ULIS sur Bastia-Sud […] a été actée » et « une ouverture de classe à l’école élémentaire Defendini a été garantie ».


« Une mobilisation déterminée »
Pour Gilles Simeoni, ces avancées traduisent une reconnaissance : « La prise en compte […] de la qualité de l’offre éducative, culturelle et pédagogique bastiaise, qui constitue un atout majeur pour l’attractivité et le développement de la ville. »
Le maire conclut en affirmant que la Ville « continuera de se mobiliser avec détermination pour renforcer les conditions d’apprentissage des enfants bastiais », dans un cadre d’« équité » et de « solidarité avec l’ensemble du territoire ».
 




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