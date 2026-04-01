Carte scolaire : Bastia obtient des ajustements après des discussions avec l’Éducation nationale

« Défendre les intérêts des enfants bastiais »
Ces discussions ont, en effet, permis de faire évoluer ce projet initial. Sur les cinq fermetures de classes annoncées à Bastia, trois ont été évitées, dans les groupes scolaires Desanti, Defendini et Charles-Andrei.
Dans son communiqué, rendu public vendredi soir, Gilles Simeoni insiste sur la ligne suivie par la municipalité : « Défendre les intérêts des enfants scolarisés à Bastia et de leurs familles, tout en inscrivant cette défense dans une logique de solidarité territoriale avec les autres communes. »
Il évoque également la nécessité de « maintenir des taux d’encadrement optimaux » et de renforcer « le soutien aux élèves et familles en difficulté », notamment dans les dispositifs ULIS et les établissements classés en REP et REP+.
Le maire souligne la qualité du dialogue engagé avec les services de l’État :
« Nos échanges avec le Recteur et la DASEN de Haute-Corse se sont tenus dans un esprit constructif. »
Ainsi, sur les cinq fermetures de classes annoncées à Bastia, trois ont été évitées, dans les groupes scolaires Desanti, Defendini et Charles-Andrei.
Par ailleurs, « une ouverture en ULIS sur Bastia-Sud […] a été actée » et « une ouverture de classe à l’école élémentaire Defendini a été garantie ».
« Une mobilisation déterminée »
Pour Gilles Simeoni, ces avancées traduisent une reconnaissance : « La prise en compte […] de la qualité de l’offre éducative, culturelle et pédagogique bastiaise, qui constitue un atout majeur pour l’attractivité et le développement de la ville. »
Le maire conclut en affirmant que la Ville « continuera de se mobiliser avec détermination pour renforcer les conditions d’apprentissage des enfants bastiais », dans un cadre d’« équité » et de « solidarité avec l’ensemble du territoire ».
Dans son communiqué, rendu public vendredi soir, Gilles Simeoni insiste sur la ligne suivie par la municipalité : « Défendre les intérêts des enfants scolarisés à Bastia et de leurs familles, tout en inscrivant cette défense dans une logique de solidarité territoriale avec les autres communes. »
Il évoque également la nécessité de « maintenir des taux d’encadrement optimaux » et de renforcer « le soutien aux élèves et familles en difficulté », notamment dans les dispositifs ULIS et les établissements classés en REP et REP+.
Le maire souligne la qualité du dialogue engagé avec les services de l’État :
« Nos échanges avec le Recteur et la DASEN de Haute-Corse se sont tenus dans un esprit constructif. »
Ainsi, sur les cinq fermetures de classes annoncées à Bastia, trois ont été évitées, dans les groupes scolaires Desanti, Defendini et Charles-Andrei.
Par ailleurs, « une ouverture en ULIS sur Bastia-Sud […] a été actée » et « une ouverture de classe à l’école élémentaire Defendini a été garantie ».
« Une mobilisation déterminée »
Pour Gilles Simeoni, ces avancées traduisent une reconnaissance : « La prise en compte […] de la qualité de l’offre éducative, culturelle et pédagogique bastiaise, qui constitue un atout majeur pour l’attractivité et le développement de la ville. »
Le maire conclut en affirmant que la Ville « continuera de se mobiliser avec détermination pour renforcer les conditions d’apprentissage des enfants bastiais », dans un cadre d’« équité » et de « solidarité avec l’ensemble du territoire ».
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