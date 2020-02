Cargo échoué à l'entrée des Bouches de Bonifacio : Prison avec sursis pour les marins du Rhodanus

Le marin qui s’était endormi à la barre ainsi que le capitaine du Rhodanus ont écopé vendredi de six mois de prison avec sursis.

« Je me suis posé sur le canapé, j’ai fait un café et je me suis endormi net. Le bruit du choc m’a réveillé », avait raconté devant les enquêteurs le chef de quart après l’accident survenu le 13 octobre 2019. Suivant les réquisitions du procureur dans cette affaire qui, on le rappelle, n’a causé ni blessé ni pollution, le tribunal maritime de Marseille a aussi interdit aux deux marins de naviguer pendant trois ans dans les eaux françaises.

On rappelle que chargé en Italie de bobines d’acier, le cargo avait mis le cap sur Arles via les Bouches de Bonifacio. Dans la nuit entre le 13 et 14 octobre dernier, malgré les tentative des autorités italiennes. et françaises se joindre le navire par radio et lui faire changer de direction, le cargo s’était échoué sur la côte corse.