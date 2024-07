Cargèse : Un homme condamné à six mois de prison pour trafic de cannabis

Le 27 juillet 2024, les gendarmes de la communauté de brigades (COB) de Vico ont procédé à l'interpellation d'un individu à son domicile, suspecté de se livrer à la culture de cannabis. Cette opération est le fruit de plusieurs semaines de surveillances diurnes et nocturnes, renforcées par un recueil de renseignements approfondiS.Les investigations et les perquisitions réalisées pendant la garde à vue, avec l'aide des enquêteurs de la brigade de recherches d'Ajaccio, ont permis de saisir plus de 9500 € en numéraire, ainsi que des quantités significatives de produits stupéfiants : 136 grammes de résine et 31 grammes d'herbe de cannabis, et 15 grammes de cocaïne. Le matériel trouvé sur place a également établi la position de revendeur de l'intéressé.Déféré devant le procureur de la République d'Ajaccio, l'homme a été jugé et condamné à une peine de 18 mois de prison, dont six mois ferme avec aménagement.