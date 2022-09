Carburants : la ristourne supplémentaire de 20 centimes de Total crée "une rupture d’équité", selon le syndicat des distributeurs de Haute-Corse

« Le groupe Total décide d’une remise qui n’est accessible qu’à son réseau, évidemment, et donc cela crée une distorsion de concurrence », pointe le professionnel. « De nombreuses petites structures ne pourront pas s'aligner », estime-t-il. Serge Antoniotti juge donc que ce mode de fonctionnement n’est « pas acceptable », car « inéquitable ».



Des propos qui rejoignent l’analyse de Francis Pousse, président national de la branche Stations-service et énergies nouvelles du syndicat Mobilians et propriétaire d'une station-service dans la Sarthe. Ce dernier a indiqué jeudi 1er septembre sur Franceinfo que la remise proposée par Total est « un coup de marteau qui va coûter cher » aux petites stations-service.



Il considère que ces dernières étaient « déjà mal avant le Covid-19. Mais entre la pandémie, la hausse des prix des carburants depuis un an et ces nouvelles mesures avec une concurrence d'un pétrolier français, tout cela va mettre à mal beaucoup de stations malheureusement ».