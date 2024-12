Caramusa interprétera une berceuse corse pour accueillir le Pape à Ajaccio

Le 15 décembre, à l’aéroport d’Ajaccio, le groupe Caramusa offrira au Pape François une version instrumentale de A Nanna di u Bambinu, une berceuse traditionnelle écrite par Mgr Paul-Matthieu de la Foata au XIXᵉ siècle. Cette mélodie, extraite des Pesie Giocose, est l’un des airs les plus populaires de la Corse et célèbre la naissance de l’Enfant Jésus.



Ecrite en 1873, la chanson a traversé les siècles pour devenir un symbole de Noël sur l’île, avant de donner naissance à la fameuse O Ciucciarella, enregistrée en 1932 par Tino Rossi. L’interprétation de Caramusa sera fidèle aux racines de cette œuvre, jouée avec des instruments traditionnels corses : la pifana, flûte taillée dans la corne de chèvre, et la cetera, cistre à huit cordes doubles.



Le groupe Caramusa, fidèle à la tradition du Riacquistu, est composé de Christian, Jean-Baptiste, Jean-Jacques Andreani et Antoine Codaccioni. Leur engagement pour la préservation et la transmission de la musique traditionnelle corse se poursuit à travers plusieurs projets. Caramusa est également impliqué dans diverses confréries corses, telles que la Cunfraternita San Ghjambattista d’Aiacciu, contribuant ainsi à la défense du patrimoine immatériel de l’île.