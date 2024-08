Canicule : la vigilance orange prolongée en Corse jusqu'au jeudi 15 août

@VigiMeteofrance 14 août



Pour mercredi 14 août 2024 :

🔶 8 départements en Vigilance orange



Pour jeudi 15 août 2024 :

🔶 3 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/0g42Uuw4eb

— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 14, 2024

La vigilance orange canicule se poursuit en Corse. Les Alpes-Maritimes et les deux départements de Corse sont pour leur part en vigilance orange canicule « avec des températures nocturnes restant élevées et des températures maximales toujours chaudes ».En revanche, « le vaste système pluvio-orageux sur le Nord-Est perd progressivement en intensité tout en se décalant vers l’Allemagne et la Belgique », poursuit Météo-France, et les départements concernés par la vigilance orange pour orages sont tous repassés en jaune. Cette vigilance orange avait concerné jusqu’à 27 départements mardi.