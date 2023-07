Canicule : la Corse repasse en vigilance orange

Durant la période les températures minimales restent douces comprises généralement entre 21 et 24° à l'intérieur jusqu'à 26-27°c sur le littoral, mais "de fortes chaleurs sont prévues l'après-midi avec des températures comprises entre 36 et 39°c, atteignant localement 40 voire 41°c. Ce pic de chaleur prend fin dès le lendemain" indique le bulletin météo diffusé ce dimanche en fin d'après-midi.



Les services préfectoraux insistent surtout sur les dangers qui menacent par les fortes chaleurs, même les individus en bonne santé.



L'accent est cependant mis sur danger couru par les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées.

De même, il convient d’être particulièrement vigilant au risque de déshydratation et/ou de coup de chaleur chez les sportifs et les personnes qui travaillent à l’extérieur. Enfin, une vigilance particulière devra être portée sur les enfants.

Les symptômes d'un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge,et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.

Dans ce cas, contacter immédiatement le 15 (SAMU) ou le 18 (sapeurs-pompiers).