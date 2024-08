Canicule : la Corse placée en vigilance orange dès samedi

L’ile est actuellement confrontée à un épisode caniculaire intense, caractérisé par des températures nocturnes élevées.Les conditions anticycloniques qui dominent la fin de semaine favorisent une hausse généralisée des températures maximales sur l'ensemble de l'île. Ces conditions accentuent la sensation d'inconfort thermique, surtout pendant la nuit, rendant la chaleur difficile à supporter pour les populations vulnérables.Les prévisions pour demain, samedi 10 août, indiquent des températures minimales matinales oscillant entre 20 et 23 degrés sur le littoral. Sur la façade est de l'île, elles pourraient même atteindre les 26 degrés. En après-midi, la chaleur sera encore plus accablante, avec des maximales attendues entre 33 et 36 degrés. Le centre de l'île, notamment vers Corte, pourrait enregistrer des pointes jusqu'à 38 degrés