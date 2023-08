Canicule : Bastia ouvre ses îlots de fraîcheur pour éviter les coups de chaud

Plus que jamais, certaines températures incitent à rester au frais. Avec le placement par Météo France de la Haute-Corse en vigilance orange pour la canicule, le préfet du département a enclenché le niveau 3 de son plan de vigilance. Conséquence immédiate, la ville de Bastia a renforcé ce mardi 22 août son dispositif pour lutter contre les fortes chaleurs.

Par l’intermédiaire du Centre communal d’action sociale (CCAS), la ville a intensifié son dispositif canicule, déclenché chaque année à partir du mois de juin.







Du 1er juin au 15 septembre, en fonction des températures, deux agents du CCAS sont chargés d’appeler chaque semaine les 70 habitants inscrits sur la liste des personnes vulnérables à la chaleur. Ce registre, composé majoritairement de personnes âgées et isolées, sert à s’assurer que les usagers vont bien et qu’ils restent suffisamment hydratés. Avec le passage au niveau 3, la municipalité a mis en place 9 principaux îlots de fraîcheur, répartis un peu partout dans la ville.

« On a mis en place des points pour se rafraîchir à la mairie de Bastia, à la salle polyvalente de Lupino, à l’Alb’Oru, au centre social François-Marchetti, à la Casa di e Scenze, au square Nelson Mandela, au musée de Bastia, là a maison du centre ancien et à la Casa di l’Anziani », énumère Françoise Filippi, la vice-présidente du CCAS de Bastia. Ces lieux climatisés peuvent accueillir au moins quarante personnes chacun et sont mis à disposition de tous les habitants.







Privilégier les endroits frais en journée







Durant cette période, le CCAS porte une attention accrue sur les personnes âgées et isolées, au moment où « les familles partent au village et laissent les personnes seules », explique Françoise Filippi. En plus de veiller à leur bonne santé lors des portages de repas et des visites à domicile, les agents délivrent des principes de précautions aux populations vulnérables. « Nous leur conseillons de passer au moins trois heures par jour dans un endroit frais, de s’hydrater même sans avoir la sensation d’avoir soif, de se mouiller le corps plusieurs fois par jour, d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes, de ne pas faire d’effort physique », rappelle la vice-présidente du CCAS.







L’alerte canicule est déclenchée lorsque les températures sont supérieures à 33°C en journée et 23°C la nuit, pendant au moins trois jours d’affilés. Lorsque c’est le cas, il est recommandé de fortement limiter ses déplacements entre 11h et 21h et veiller a restreinte toute activité physique. Pour le logement, il est conseillé de fermer volets, rideaux et fenêtres en journée et de privilégier l’aération la nuit, lorsque les températures sont plus douces. Enfin, pensez à surveiller l’état de santé de votre entourage, et voir s’ils sont suffisamment hydratés, en particulier les enfants et les personnes âgées.