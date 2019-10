Cancer du sein : le joli geste des couturières d'Ollioules à la Marie-Do Balagne

Cette superbe histoire qui peut paraître anodine a touché le coeur de bon nombre de personnes qui luttent contre la maladie au quotidien.

C'est Dany Gervasi, déléguée de la Marie-Do pour la microrégion de Calvi-Balagne,

qui nous la rapporte.

" Nous avons une patiente, Christiane Tarquini de Ville Di Paraso qui vient à nos ateliers mensuels "paroles et bien-être". sa fille Céline et son amie Karen ont créé une association "De fil en aiguilles à Victoria" dans la maison de retraite Victoria où elles travaillent ( l'Ehpad Orpea Victoria d'Ollioules dans le Var ). C'est là qu'elles ont réuni une équipe de bénévoles parmi les résidentes dont la doyenne a 107 ans ! , pour confectionner toute une collection de coussins cœur et de protège ceinture de sécurité afin d'offrir un peu de réconfort aux femmes qui luttent contre le cancer".

Et de poursuivre: " Ces coussins en forme de cœur, entièrement cousus main par toutes ces mamies ont été étudiés par un chirurgien (spécialisé dans le cancer du sein) pour soulager les douleurs post chirurgie du cancer du sein. Les protèges-ceinture de sécurité sont fait pour éviter le frottement de la ceinture sur des zones souvent fragilisées par le port-à- cath (ou cathéter) Et donc, elles nous en ont offert une grande quantité et plus encore si besoin était. On a bien-sur commencé la distribution à nos ateliers et nos patientes étaient toutes aussi émues que nous. Encore un grand merci à toutes ces dames pour leur générosité et leur tendresse".