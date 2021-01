Canari : la route départementale 80 fermée pour travaux après un éboulement

Depuis le 30 décembre dernier la RD 80 est fermée à cause d'un éboulement qui s'est produit un peu avant Canari. Depuis cette date une déviation sur les RD 33 et RD 33 bis a été mise en place pour accéder à la commune et poursuivre vers le Nord.

La Collectivité de Corse a annoncé ce vendredi sur les réseaux sociaux que les travaux de déblaiement débuteront mercredi 13 janvier pour une durée prévisionnelle de 6 jours.

S'il faudra encore patienter plusieurs jours avant que la situation soit rétablie, ainsi que le souligne le service des routes de la Collectivité de Corse, c'est à cause du fait que l'éboulement a affecté une zone amiantifère et l'intervention a demandé le diagnostic préalable d’un géotechnicien.