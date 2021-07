Campus 2023 : la corse aussi prépare la coupe du monde de rugby 2023

Ce lundi à Lucciana, aux côtés de Jean-Simon Savelli, président du Comité Corse de Rugby, pour évoquer le @campus2023 🏉 pic.twitter.com/dv651UWhXx

— Bernard Laporte (@BernardLaporte_) July 26, 2021



La coupe du monde de rugby 2023 s’organise également en Corse. Ce lundi 26 juillet, 11 jeunes ont participé à une journée de formation dans le cadre du dispositif « Campus 2023 ». Objectif : former près de 3000 jeunes en apprentissage aux métiers du sport, en parallèle d’un enseignement diplômant et gratuit, en partenariat avec le ministère du Travail et la Fédération française de rugby (FFR). Une opération taillée sur mesure pour la prochaine coupe du monde de rugby qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre 2023.Pour l’occasion, le président de la Fédération Française de Rugby et ancien secrétaire d’Etat chargé des Sports Bernard Laporte avait fait le déplacement. Une présence qui a ravi Jean-Simon Savelli, président de la ligue corse de rugby : « grâce à toi Bernard, la ligue corse est devenue un véritable partenaire de la FFR en intégrant le dispositif campus 2023 ». Marketing sportif, création de contrat de sponsoring, communication. Les jeunes apprentis auront la charge de la gestion générale des structures qui les accueillent.