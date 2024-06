Camille de Peretti, remporte le Prix littéraire de la Passion pour "L'inconnue du portrait"

Créé en 2022 par le libraire Stanislas Rigot et Julie Marang, une passionnée de littérature, le Prix Littéraire de la Passion célèbre la passion sous toutes ses formes dans la littérature contemporaine. Cette troisième édition avait sélectionné cinq ouvrages en compétition, parmi lesquels figuraient également Eric Reinhardt pour "Sarah, Suzanne et l’écrivain" (Gallimard), Julia Maylie pour "La Louisiane" (Stock), Leonor de Recondo pour "Le grand feu" (Grasset), et Valérie Paturaud pour "La cuisinière des Kennedy" (Les Escales).



Le roman primé de Camille de Peretti, "L'inconnue du portrait", retrace l'histoire fascinante et mystérieuse d'un tableau de Gustav Klimt, "Portrait d’une dame", à travers le temps et les continents. Peint à Vienne en 1910, ce tableau traverse une histoire tumultueuse avant de réapparaître en 2019 en Italie. "Des rues de Vienne en 1900 au Texas des années 1980, du Manhattan de la Grande Dépression à l’Italie contemporaine, Camille de Peretti imagine la destinée d'une inconnue mystérieuse peinte par Klimt. Une fresque magistrale où se mêlent secrets de familles, succès éclatants, amours contrariées, disparitions et drames retentissants."



Camille de Peretti, issue de la noblesse corse de l'Alta Rocca, a débuté sa carrière littéraire en 2005 avec "Thornytorinx", une autofiction sur la boulimie-anorexie. Depuis, elle a publié plusieurs romans acclamés, dont "Nous sommes cruels", "Nous vieillirons ensemble", "La Casati", "Petits arrangements avec nos cœurs", "Blonde à forte poitrine", "Le Sang des Mirabelles" et "Les Rêveurs définitifs". "L'inconnue du portrait" a déjà valu à l'auteure le Prix des romancières, le Prix du Roman Marie Claire et le Prix Maison de la Presse cette année.



Le jury du Prix Littéraire de la Passion comprenait, outre Leila Kaddour et Julie Marang, l'Amiral Loïc Finaz, ancien directeur de l'École de Guerre et écrivain, Aude Cirier, directrice éditoriale et autrice, Constance Arnoult, journaliste spécialisée en cinéma, Rabih Kayrouz, styliste et couturier, Stanislas Rigot de la librairie Lamartine, et Adèle Bréau, journaliste et autrice.



Le succès de cette troisième édition du Prix Littéraire de la Passion confirme l'importance de la passion dans la création littéraire et la capacité de la littérature à émouvoir et à captiver les lecteurs. "Les limites sont largement atteintes", a déclaré Pierre-Dominique Ramacciotti, secrétaire académique du SNALC Corse, soulignant l'importance de soutenir et de reconnaître les auteurs qui explorent avec audace et sensibilité les recoins de l'âme humaine.