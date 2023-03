Calvi : quelle vision pour la Balagne de demain ?

Après la réunion Lisula organisée dans la matinée de samedi, c’est au complexe sportif de Calvi que l’équipe du Pôle d'Équilibre territorial et rural de Balagne a reçu la population afin de travailler et de débattre ensemble sur l’organisation à venir de la région.

Pierre Poli, le président du PETR de Balagne revient pour CNI sur ces différentes actions publiques : "Aujourd’hui c’est une réunion particulière. Nous souhaitons recueillir et enrichir par la participation citoyenne le Plan d’Aménagement stratégique du SCoT pour lequel on travaille actuellement."



Une réunion qui avait pour but d’inviter les citoyens à s’exprimer, participer et contribuer à l’élaboration de ce document qui jette les bases pour l’avenir du territoire organisée sous forme de différents ateliers. "C’est très intéressant, car on peut voir aujourd’hui que les préoccupations qui sont celles des citoyens rejoignent finalement celles des élus et des acteurs du territoire. Les choses se font assez naturellement et on voit bien que ce sont les idées".



Ce samedi étaient donc présentés 3 axes de travail pour rédiger le plan d’aménagement stratégique qui est le document politique du SCoT. "Des orientations définies aujourd’hui pour l’avenir".



Trois axes

Des ateliers qui étaient déclinés en 3 points principaux. Le premier : transmettre la Balagne aux générations futures : "Cela veut dire transmettre notre histoire, notre identité sans les dérives identitaires, notre culture et notre patrimoine. C’est garder ce paysage culturel qui est le paysage de la Balagne de façon à ce que nous puissions le conserver afin de le transmettre aux jeunes pour qu’ils puissent en profiter. Le côté économique est également de la partie".



Le deuxième : vivre dans des Pieve solidaires et modernes qui va traiter de l’urbanisme, de la qualité de vie des habitants et de l’accès au logement : "Le SCoT a des décisions à prendre dans ce domaine. En termes de logement on va fixer le nombre de logements qui seront réalisés dans les 15 à 20 prochaines années. En espérant rééquilibrer leur nature".



​Troisième axe: prioriser les résidences principales face aux résidences secondaires, en accord avec les PLU des communes "le PETR demanderait aux communes non équipées de PLU d’être en compatibilité avec l’esprit et les orientations du SCoT".



Pour rappel, le SCoT est le document de planification stratégique à long terme, 20 ans environ, créé par la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) en décembre 2000, dont le périmètre et le contenu ont évolué au gré de la législation, afin d'être adaptés aux enjeux contemporains. L’objectif du SCoT est de servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment centrées sur les questions d'organisation de l'espace et d'urbanisme, d'habitat, de mobilités, d'aménagement commercial, d'environnement. Dont celles de la biodiversité, de l'énergie et du climat.