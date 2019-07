Calvi on the rocks.... in Casa !

Depuis vendredi, jour d'ouverture de "Calvi on the Rocks", la station touristique de Calvi vit aux rythmes de ce festival de musique électronique qui s'offre aussi une programmation aux accents de soul, funk, hip hop et bien d'autres encore.

Le concept de ce festival qui fête cette année son 17ème anniversaire a fait ses preuves et a acquis ses lettres de noblesse à travers le monde.

Le principe est de faire la fête durant cinq jours et ce aux quatre coins de la station touristique de Calvi: sur la plage, dans les établissements partenaires, en ville sur le port de commerce avec Villa Schweppes, au Théâtre de verdure où de nombreux artistes se produisent mais aussi "Chez Tao", la-haut dans la citadelle où le soleil se lève trop tôt et encore dans les établissements de la ville qui proposent aussi une programmation recherchée par les festivaliers.

Une édition 2019 qui ose tout, qui se veut encore et encore plus folle que les autres et une artiste incroyablement incroyable, Sylvie Fleury qui signe l'affiche du festival de son lumineux "Yes to all" ainsi que le design du merchandising que l'on retrouve sur la plage "In Casa" et au Théâtre de verdure.

Vendredi, sur la plage In Casa qui est le moteur de ce festival, c'est le Groupe Synapson qui a frappé fort d'entrée, après que Fürse vs Sulfur Iodatum, fasse monter la température, alors qu'un peu plus loin, à "l'Octopussy", Ionescu vs Groenogen et Molly répandent les ondes positives.

Et puis, il y a eu tant d'autres activités proposées qu'il était difficile de faire un choix.

Nous retiendrons pour notre par les parties apéro pétanque par Cap Corse Mattei, place Bel Ombre

Villa Scheppes n'était pas en reste en proposant en live Kornel, Kovacs/Naughty.

Et puis, sur le coup de 23 heures, c'est au théâtre de verdure que tout se passait avec cette fois les live de Pepite/Mome/Kevin Sanderson, avant l'after chez Tao

Hier, que dire de plus, si ce n'est que les festivaliers étaient encore plus nombreux que la veille avec les jeunes insulaires venus des quatre coins de l'île se mêler à la fête, entachée d'une petite déception, celle de l'annulation du concert de d'Aya Nakamura pour raison de santé (voir par ailleurs)

La programmation de ce dimanche:

AGORIA / SOLSTICE / JUAN (LIVE) / LAZARE HOCHE / ANDREAS TOME / LES 7 SALOPARDS / ROSS FROM FRIENDS (Live) / VLADIMIR CAUCHEMAR / BOB SINCLAR presents HOUSE90