Calvi on The Rocks : 20 ans après, toujours la même ambiance de fête

- Comment vous est venue l'idée d'organiser Calvi on The Rocks ?

- L'origine de Calvi on The Rocks remonte à mes étés passés en Balagne aux côtés de quelques amis, tous passionnés de musique. Un jour, par un heureux hasard, nous avons fait la rencontre de Jean-Marie Tassy, qui était souvent présent chez Tao, un bar lounge de la citadelle. Nous partagions tous le désir d'organiser un événement d'envergure. À partir de là, les choses se sont rapidement concrétisées.



- Pourquoi avez-vous choisi la ville de Calvi ?

- Calvi présente une combinaison unique de attraits : plage, village, citadelle, et bien d'autres lieux magnifiques. De plus, la ville est bien desservie et dispose d'une multitude d'hébergements pour les festivaliers. Calvi a coché toutes les cases, et nous avons également un lien particulier avec cette région.



- Cette année, le festival célèbre ses 20 ans. Y aura-t-il des nouveautés pour marquer cet anniversaire ?

- À partir de cette édition, nous avons décidé de diviser la grande scène en deux plus petites, qui seront situées au même endroit. L'une sera dédiée aux concerts, tandis que l'autre offrira une ambiance plus club, pour que les festivaliers puissent également danser. Ainsi, nous pourrons proposer deux ambiances différentes au même endroit. De plus, nous aurons trois plages à disposition et d'autres surprises à découvrir.



- Pour cette édition, de nombreux artistes sont à l'affiche. Comment avez-vous réussi à en convaincre autant ?

- Lors de la création du festival, nous contactions directement les artistes en mettant en avant les avantages de la Corse pour les attirer. Vingt ans plus tard, l'événement est bien connu et les artistes n'ont jamais été déçus. Certains viennent même en tant que spectateurs pour profiter de l'ambiance.



- En tant que DJ, vous mixez souvent à Paris et lors de divers événements. Aurons-nous l'occasion de vous voir lors du festival ?

- J'adore partager des sons avec un maximum de personnes et, même si cela reste un passe-temps, j'y prends énormément de plaisir. Pour ce 20e anniversaire, vous pourrez tous me retrouver le lundi après-midi, quelques kilomètres plus loin, sur la plage du rocher.



- C'est un événement qui attire des milliers de personnes, majoritairement des jeunes. L'alcool et l'accès à la mer sont présents. Comment gérez-vous la sécurité d'un festival de cette envergure ?

- En journée, la sécurité est assurée par des établissements qui ont l'habitude de gérer ce genre de situations. De notre côté, nous avons décidé de proposer des artistes jouant une musique plutôt calme sur scène, afin d'apaiser l'atmosphère pendant la journée. Ce sera une façon de se préparer en douceur avant la soirée au théâtre de verdure. La sécurité a toujours été bien gérée au fil des années grâce à la présence de patrouilles de pompiers et de gendarmes de la ville.



- Certaines personnes ont une mauvaise image de ce festival, voire évoquent la circulation de substances illicites sur la plage. Qu'en pensez-vous ?

- Malheureusement, de nos jours, ce genre de situation peut se rencontrer partout, même dans n'importe quel établissement. Nous sommes très vigilants, surtout au théâtre de Verdure. Nous effectuons des fouilles approfondies pour éviter l'introduction de substances illicites. Les forces de l'ordre et les agents de sécurité seront présents en grand nombre, ce qui garantit une surveillance étroite.



- Avez-vous d'autres projets en Corse ?

- L'île regorge de magnifiques endroits propices à l'organisation de festivals. J'aimerais créer un événement un peu hors saison, vers la mi-septembre, mais pour le moment, je n'ai pas d'idées concrètes à partager.