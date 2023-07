Calvi : la Gi monte au créneau après la condamnation de trois mineurs

Des militants de la Giuventù Independentista se sont rassemblés ce jeudi 13 mai, devant les grilles de la sous-préfecture de Calvi pour soutenir leurs camarades, Lisandru, Hugo et Sebastien condamnés à payer de lourdes amendes pour des faits qui se sont produits lors des manifestations de mars 2022, après l'assassinat d’Yvan Colonna. Une trentaine de militants étaient venus soutenir la Giuventù Independentista et son engagement envers les trois jeunes condamnés.

" Nous avons choisi de nous rassembler devant la sous-préfecture de Calvi, où les forces de l’ordre étaient bien évidemment présentes dans les locaux, car c’est là que se sont produits les faits pour lesquels ont été jugés Lisandru, Hugo et Sébastien" expliquait sur place Natale Angelini, militant de la GI explique

Pour les militants de la GI, ces amendes sont disproportionnées et constituent pour eux, "une forme de racket de la part de l’État français. "Des devis de rénovation de double vitrage ou encore de portail on fait véritablement monter la somme des amandes. Ce même portail n’avait pas été dégradé le jour des faits cités, mais plus tard", dénonçaient encore les manifestants





Les militants de la GI de Balagne ont lancé également un appel à la collectivité de Corse. " Nous demandons une autre forme de soutien de la part des élus de la Collectivité de Corse. Qu’il y ait une prise de position et de parole en public de leur part où ils communiqueraient leur soutien notamment pour montrer qu’ils sont encore sur le terrain, à nos côtés et qu’ils soutiennent les démarches des jeunes. Qu’ils participent également à la cagnotte pour régler les amendes des jeunes condamnés."

Au-delà de cet appel, la GI de Balagne a surtout demandé "que les charges contre tous ces jeunes corses soient abandonnées. Que le système de racket prenne fin. Et une véritable équité de jugement au sein des tribunaux de l’État français qui fait "une large différence de sanction entre les jeunes corses et les jeunes du continent".



" Nous ne sommes pas sur le continent ici. Les motivations ne sont absolument pas les mêmes. La jeunesse française casse et vole. Chez nous personne ne vole et ne casse pour voler. Nous avons de véritables revendications. Mais là encore il y a deux poids deux mesures au niveau des jugements Corse France" souligne encore Natale Angelini.