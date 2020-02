Calvi : l’art pour dénoncer les violences faites aux femmes et aux enfants

Dénoncer les violences faites aux femmes et aux enfants par le geste artistique, tel est l’objectif du rassemblement calvais où plusieurs artistes se sont donné rendez-vous ce samedi après-midi dont le Trio Elixir, Tintenne, A Funicella, Ventu di Mare, le Timpanu, Svegliu Calvese, U Centru in Muvimentu, Femmes solidaires de Corse et la Fracada de Calvi. Cette dernière donne le La, partant de la tour pour rejoindre une assemblée enjouée, frappant des mains et tenant le rythme, suivie d’un concert de musique classique avec un premier morceau issu de l’Opera Carmen. « Certains diront qu’elle l’avait bien cherché », n’hésite pas à déplorer Celia Picciocchi, violoncelliste engagée, en parlant de l’héroïne lyrique. La danse est également au rendez-vous, avec Emmanuelle Alberti de la Compagnie U Corpu in Muvimentu, geste artistique par excellence pour exprimer la liberté des corps.



La danse, la musique mais également la parole. Sur les marches de l’hémicycle public, des panneaux aux slogans forts réalisés et installés par l’association partenaire Femmes Solidaires. « Ma dépendance affective fait-elle de moi une potentielle victime ? » peut-on lire sur l’un d’entre eux. Des mots qui résonnent avec la lettre lue par la violoncelliste Anne-Lise Herrera, à l’initiative de ce rassemblement. Celle d’une amie qui salue la démarche de ce 22 février, qui dénonce ces violences dont elle est victime et avoue n’avoir jamais pensé un jour les subir. La Présidente de Femmes Solidaires de Corse, Rosy Sarrola prend également le micro pour un discours juste et émouvant sur les luttes de l’association contre les violences commises et trop souvent tues, la volonté d’agir contre toute forme de domination, des violences conjugales aux excisions, en passant par l’inceste et l’accompagnement pour les victimes, la reconnaissance de celle-ci par la libération de la parole.



Les artistes et associations réunis pour l’occasion ont réussi le pari de rassembler plus d’une centaine de personnes, afin de les sensibiliser à une cause des plus grave mais dans une ambiance conviviale. Un bel espoir pour ces luttes nécessaires et dont les acteurs n’ont pas dit leur dernier mot.