Calvi fêtera avec éclat le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon

Napoléon 1er, né le 15 août 1769 à Ajaccio et mort de 5 mai 1821 sur l'île de Saint-Hélène; est le premier Empereur des Français, du 18 mai 1804 au 6 avril 1814 et du 20 mars 1815 au 22 juin 1815.

A l’instar de nombreuses villes et sites qui célébreront cet événement dans le monde entier, l’Office de Tourisme Calvi-Balagne a décidé en accord et en partenariat avec la Ville de Calvi de s’associer à cette commémoration exceptionnelle en proposant un format d’événements spécifiques autour des liens entre Napoléon. Le premier volet de ce panorama sera consacré aux liens des Napoléon avec la Balagne. Comme on le sait, à chaque ville son histoire. Celle de Calvi, c'est bien évidemment la dernière escale insulaire avant l'exil.

Au printemps 1793, les Bonaparte sont recherchés par les Paolistes. Napoléon cache sa mère et ses plus jeunes frères et soeurs et trouve refuge chez le maire d’Ajaccio, Jean-Jérôme Lévie.

Napoléon veut tenter d’arranger la situation avec Pascal Paoli et décide donc de monter le rencontrer à Corte. Il se fera conduire hors des murs d’Ajaccio par la mer puis il continuera son périple à cheval vers Corte. Passant par Bocognano, il est stoppé par les parents de sa mère, qui le dissuadent de continuer sa route.

En même temps sa mère n’étant pas plus en sécurité avec ses enfants à Ajaccio, Letizia Bonaparte rejoint la tour de Capitello, dont les terres appartiennent à sa famille.

Ce n’est que le 31 mai que Napoléon parvient à les exfiltrer vers Calvi, où il les rejoindra quelques jours plus tard, chez son parrain Laurent Giubega au coeur de la citadelle.





L’attrait de Pierre-Napoléon Bonaparte pour Calenzana et sa région



Pierre-Napoléon Bonaparte, septième enfant de Lucien Bonaparte, frère de Napoléon Ier, vient s’établir dans la région calvaise vers 1852, après avoir accepté la mission de faire fuir le Bandit Serafino, qui sera finalement tué par les gendarmes.



Le climat de Calvi incommodant sa femme, il achète un terrain sur le territoire de Calenzana au lieu-dit de Luzzipeu, à une dizaine de kilomètres de Calvi. Il y fait construire un château sur les ruines génoises d’« A Torra Mozza ». Il obtient en 1864, la présidence du Conseil général de la Corse, durant cette période il fait construire à Calenzana la fontaine du village, aujourd'hui surmontée de son buste en bronze pour lui rendre hommage. Il quittera la Corse définitivement cette année-là pour la Belgique, confiant ses biens à son ami le Capitaine Bianconi.



La fronde républicaine des Landry