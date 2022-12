Calvi : deux hommes, dont une figure du banditisme local, interpellés lourdement armés

A bord de leur véhicule blindé, les deux passagers étaient en possession de deux pistolets Glock 26 approvisionnés, d'un fusil semi-automatique, d'une carabine, de deux fusils superposés et environ 1.000 cartouches toutes munitions confondues.



Placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Bastia, ils devraient être jugés en comparution immédiate dès jeudi devant le tribunal correctionnel de Bastia, pour détention non autorisée d'armes de catégorie B et C.



Selon une source judiciaire, les deux gardés à vue auraient indiqué se rendre à une séance de ball-trap organisée chez des amis sur un terrain privé. Ils auraient aussi assuré détenir légalement les quatre armes longues saisies. Contactés par l'AFP, les trois avocats des suspects n'ont pas souhaité réagir.



Ces deux personnes sont défavorablement connues des services de police. Dans un document policier consulté par l'AFP, qui liste 25 bandes criminelles à travers l'île de Beauté, Jean-Luc Codaccioni est ainsi présenté comme étant à la tête de la bande dite "des Africains".



Ces 25 bandes criminelles avaient été évoquées dès juillet par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lors d'une visite à Bastia au cours de laquelle il avait énoncé un "renforcement des moyens judiciaires" contre la criminalité organisée en Corse.



Jean-Luc Codaccioni est par ailleurs le fils de Jean-Luc Codaccioni, une autre figure du banditisme corse, assassiné en compagnie d'Antoine Quilicchini à l'aéroport de Bastia Poretta, le 5 décembre 2017, sur fond de vendetta. Jean-Luc Codaccioni père, ex-responsable de la sécurité du PMU au Gabon, avait été condamné en février 2016 à quatre ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation du meurtre en bande organisée de Jean-Claude Colonna, cousin de l'ancien parrain de l'Ile de Beauté "Jean-Jé" Colonna.