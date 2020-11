Calvi : ainé de la fratrie des Kerefoff, Zalim s'en est allé

Depuis l'annonce de son décès c'est un immense voile de tristesse qui enveloppe Calvi.

Victime d'une rupture d'anévrisme, Zalim Kerefoff a été évacué en urgence vers un établissement hospitalier de Marseille mais en cours de vol son cœur s'est arrêté de battre.

Ainé d'une fratrie de quatre enfants avec Tao-By, Jean-Témir et Léna, Zalim était l'un des piliers de cette institution des nuits calvaise qu'est l'établissement "Tao".

Homme de caractère, Zalim était une force de la nature

" Homérique et gargantuesque. La puissance et la foire. Force de la nature, il rayonne de toute la placidité de l'homme tranquille indestructible, qui évolue constamment dans des démesures inaccessibles au commun des mortels.

Grand Vizir du bar "Chez Tao", il règne la nuit entière tout au bout de son comptoir, debout, jupitérien, adossé au mur maître de la grande pièce, plant au-dessus des excitations, la main sur son verre comme la foudre au poing" peut-on notamment lire dans un ouvrage de son frère "Tao By, lors d'un hommage rendu par le regretté René Caumer, fondateur du festival de jazz et ami de Zalim était un homme d'une grande bonté, fidèle en amitié et toujours là pour les siens.

Nullement épargné par les malheurs, en 1993 il avait eu la douleur de perdre son fils Yann au lendemain de Noël, dans un accident de la route. Il avait 21 ans.



Aujourd'hui Zalim nous a quittés, laissant derrière lui un vide immense mais le souvenir de cet homme hors du commun restera à jamais gravé dans nos mémoires. Sa présence tous les matins en ville pour faire son tiercé au Rex, ses courses, sa tournée des potins, ses parties de pêche aux oblades va nous manquer.



Les témoignages depuis l'annonce de son décès affluent

"Nous chantions comme un soleil. Zalim et moi lors de soirées qui resteront à jamais dans ma mémoire. Ce soir le soleil a perdu l'un de ses rayons qui se levait sur la citadelle de Calvi. Toute mon affection et mes pensées à vous mes ami (ma famille de coeur). Riposa in Santa Pace mon ami" écrit Michèle Sammarcelli.



Serge Orru, fondateur du Festival du vent de Calvi est tout autant bouleversé par cette annonce du décès de Zalim:

" La citadelle de Calvi pleure notre Zalim le magnifique! Un si bel être humain! Pensées fortes, tristes et joyeuses. Et il faudra lui faire la fête qu'il mérite le moment venu. Vive la famille Kerefoff".



La dépouille de Zalim sera rapatriée d'ici la fin de la semaine et déposée à la chapelle de Loreto ou durant 48 heures on pourra lui rendre hommage avant l'incinération. Selon sa volonté, il n'y aura pas d'office religieux.



En cette douloureuse circonstance la rédaction de CNI présente à son épouse Denise à ses frères Tao-By et Jean-Témir, à sa soeur Léna et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.