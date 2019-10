Calvi : accueil festif pour Lambert Santelli vainqueur du" trail de Bourbon"

"Aujourd'hui, pour mon retour, j'ai été très touché par ce comité d'accueil. Ça me fait énormément plaisir que mes amis et ma famille soient là.

Le trail Bourbon est la course que l'on surnomme "petite sœur du Grand Raid de la Réunion", connu également sous le nom de la Diagonale des Fous, la plus difficile du monde.





" Je suis très fier de l'avoir remportée. Et de mettre la Corse à l'honneur. On a en Corse un ultra trail à Corti, sur le même principe. Même si la technique est assez proche, le terrain à la Réunion est très différent. C'est très volcanique. La météo, la chaleur humide, la différence de température entre le sommet et le bord de mer de 32°... Pour l'entraînement c'est quasiment tous les jours, toute l'année. Mais pour moi ce n'est pas ni un entraînement ni contrainte, c'est un plaisir. J'en ai besoin".



Durant quatre semaines, il court entre 25 et 30 heures hebdomadaires, 200 à 250 kilomètres pour préparer une épreuve. " Trois semaines avant, je diminue la cadence pour être en forme. Je commence à me connaître".

Cette course est bien connue pour être celle des réunionnais.

"Elle est toujours remportée par l'un d'entre eux. Cette année aussi ils avaient envie de la gagner. J'ai fait le départ avec eux et suis parti. Mais c'est la compétition, il y a eu des abandons par les favoris. J'ai été un peu plus fort".

Une saison qui se termine sur une belle victoire, avant, d'ici quelques mois, repartir vers de nouveaux horizons, " les Canaries peut-être !.."

On connait aussi le degré de sa performance : Santelli est le tout premier coureur venu de l'extérieur à terminer sur la plus haute marche du podium, avec 1heure et 20 minutes d'avance sur le deuxième.