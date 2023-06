Calvi : Le dernier hommage de la Corse à l'abbé Ange-Michel Valery

Ses obsèques en disent long sur ce qu'aura été la vie de l'abbé Ange-Michel Valery. Ce lundi 26 juin la cathédrale de Calvi était comble au moment d’accueillir le cercueil du curé connu dans la région pour sa gentillesse et sa simplicité. Une affluence exceptionnelle qui montre à quel point ce prêtre était une figure emblématique de Calvi et de la Balagne. "Aujourd'hui, nous avons vécu une célébration extrêmement émouvante pour accompagner notre frère Ange Michel vers le Royaume qu'il a tant prêché tout au long de son ministère de prêtre", a déclaré l'abbé Louis El Rahi sur Facebook. Ce dernier avait été récemment nommé curé in solidum, c'est-à-dire solidairement, avec l'abbé Ange-Michel Valery au sein de l'Unité paroissiale Calvi-Balagne à partir du 1er septembre prochain. "C'est un premier contact avec mes futurs paroissiens dans des circonstances particulières. J'ai été profondément marqué par leur fidélité envers l'abbé Valery et par la ferveur des paroissiens, ainsi que par la présence nombreuse de mes confrères."La cérémonie a été présidée par Monseigneur Bustillo, accompagné de l'ancien Évêque de Corse, Monseigneur Brunin, désormais à la tête du diocèse du Havre, ainsi que du Cardinal de Marseille, Monseigneur Aveline.