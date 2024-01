Calvi : Des vœux adressés aux agents communaux

Ange Santini, maire de Calvi, a exprimé sa satisfaction de renouer avec cette tradition après quelques années d'absence, soulignant le rôle essentiel du personnel municipal dans la réalisation des projets municipaux. Il a déclaré avec émotion: "Aujourd'hui, quelques années après, nous avons pensé qu'il était bon de renouer avec cette belle tradition d'échanges de vœux entre le personnel et les élus. Car finalement, ce sont deux étages de la même fusée."

La soirée a débuté à 18h30, rassemblant près de 120 employés municipaux ainsi que d'anciens agents, récemment retraités ou ayant pris leur retraite il y a plusieurs années. Une invitation spéciale a été lancée aux retraités pour maintenir une tradition calvaise chère au cœur"C'est très bien qu'ils aient décidé de recommencer à présenter les vœux. C'est l'occasion pour nous de revoir les anciens collègues et de connaître les plus jeunes." indique Marie, ancienne secrétaire de mairie.



Après les retrouvailles, un grand buffet concocté par des artisans locaux attendait les convives à l'étage. Ange Santini, prenant la parole au nom de toute l'équipe municipale, a présenté les vœux pour l'année 2024. Il a souligné l'unité au-delà des différences politiques, affirmant: "Ce soir il n'y a pas d'opposition ni de majorité. Ce soir il y a des élus, avec leurs convictions. Des hommes et des femmes qui s'accrochent à leurs valeurs, mais qui au-delà des débats sont partie prenante d'une seule et même famille, celle des Calvaises et des Calvais."



Le maire a conclu son discours avec une citation pleine de sens: "En mon nom personnel et au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal de Calvi, je vous présente de manière tout à fait sincère, nos meilleurs vœux, une bonne et heureuse année et surtout une bonne santé. Pace è Salute à tutti !"

La soirée s'est poursuivie par des échanges informels et le partage d'un verre de l'amitié, marquant ainsi le début d'une année nouvelle empreinte d'optimisme et de solidarité.