Calvi. Covid-19 : les contrôles s’intensifient dans les grandes surfaces

Au lendemain des dernières mesures sanitaires annoncées ce vendredi 28 janvier par le Premier ministre Jean Castex, les gendarmes de Calvi, aux ordres du capitaine Régis Marchandeau, adjoint au commandant de compagnie de gendarmerie Calvi-Balagne,ont mené une opération de contrôle au supermarché "Super U" de Calvi.

Ils étaient accompagné dans leur mission par Florent Farge, sous-préfet de l'arrondissement de Calvi.

Cette opération concernait essentiellement les règles applicables au sein des établissements recevant du public , notamment le respect de la jauge des 8m², circulations intérieures, règles d'hygiène à l'entrée, port du masque.

La mission des gendarmes a été menée à une heure de pointe, qui plus est un samedi.



Gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin, régulation de l'entrée par petits groupes des clients sous le contrôle d'une employée, sens de circulation, port du masque, tout était conforme aux mesures en vigueur.

Nadine Doriny, directrice du Super U invitait Florent Farge, sous-préfet de Calvi à constater de lui même que toutes les règles sanitaires étaient respectées.

" Comme vous le savez, la situation sanitaire en Haute-Corse demeure préoccupante et nécessite, de la part de chacun , un strict respect des mesures ayant pour objectif de limiter la propagation du virus. Le respect des gestes barrières bien sûr, mais aussi du couvre-feu et des jauges dans les lieux accueillant du public sont autant de mesures qui doivent être respectées à la lettre, d'où notre présence ce samedi dans cette établissement recevant du public". - a souligne Florent Farge - "Cette opération intervient en droite ligne de ce qui a été annoncé hier par le premier ministre avec une tolérance zéro. L'idée est de vérifier la bonne application de ces mesures pour ralentir un maximum la propagation de ce virus et éviter d'en arriver à des règles encore plus strictes. Les gendarmes sont très mobilisés dans l'arrondissement pour veiller à ce que toutes les mesures annoncées soient respectées. Depuis le 1er janvier plus de 700 établissements recevant du public ont été contrôlés sur l'ensemble de la Haute-Corse, avec 7 mises en demeure, 4 mesures administratives et encore récemment, vendredi dernier une pizzeria ouverte au public a été sanctionnée"



Dans le même temps, le supermarché emblématique de Calvi annonçait à sa clientèle la fermeture de l'établissement et ce afin de respecter l'heure légale du couvre-feu à 18 heures.