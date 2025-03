Calvi-Balagne : une nouvelle dynamique culturelle portée par une programmation ambitieuse

Après une période d’incertitude, la salle de spectacle de Calvi-Balagne reprend vie sous une nouvelle direction artistique. Depuis janvier, c’est l’agence Acme, dirigée par Anaïs Monnet et François Dagregorio, qui a été missionnée par la communauté de communes de Calvi-Balagne pour assurer la programmation et relancer une dynamique culturelle. « Nous avons créé Acme en 2019 pour accompagner des projets artistiques. Lorsque la communauté de communes a lancé un appel pour gérer la salle, nous avons répondu et avons pris nos fonctions début janvier », explique Anaïs Monnet.



Avec un calendrier chamboulé en début d’année, la priorité a été de rattraper le retard et de proposer une offre culturelle variée. « L’objectif est de proposer au moins un spectacle par mois, avec une programmation accessible et éclectique », précise la co-directrice. Pour compenser les dates manquées en janvier et février, deux spectacles seront proposés en mars et en avril.



Le coup d’envoi de la saison a été donné ce samedi 1er mars avec le groupe L’Alba, qui a présenté en avant-première corse son dernier album Grilli, sorti le 6 décembre dernier. « Ils seront sur scène avec de nombreux invités ayant participé à l’album », annonce la direction.



Le samedi 15 mars, place au ciné-concert Le Mécano de la Générale, un grand classique du cinéma muet de Buster Keaton, mis en musique en direct par le compositeur Pierre Rebouleau et ses musiciens. « C’est un spectacle familial et intergénérationnel, qui permet de découvrir un chef-d’œuvre du burlesque sous un nouvel angle », ajoute François Dagregorio.



En avril, deux nouveaux rendez-vous marqueront le mois. Le 12 avril, Molière sera à l’honneur avec Le Malade Imaginaire, mis en scène par Jean-Philippe Daguerre et interprété par La Compagnie du Grenier de Babouchka. Puis, le 26 avril, place à la danse avec le spectacle La Grande Vie, chorégraphié par Manon Bouquet, artiste ayant collaboré avec Angèle et Pomme.



Un projet culturel au service du territoire

Pour la nouvelle direction, il ne s’agit pas simplement de remplir une salle, mais bien de développer un projet artistique adapté à la Balagne. « Nous ne voulons pas programmer uniquement selon nos goûts personnels. Il faut réfléchir en fonction de la salle, de son ancrage territorial et du public. L’idée est d’alterner des spectacles qui parleront au plus grand nombre avec des propositions plus inattendues, comme ce ciné-concert de Buster Keaton », explique François Dagregorio.



La salle de 340 places, comparable à l’Alb’Oru à Bastia, est vue comme un atout : « Elle est proportionnée à la taille du territoire et offre une acoustique exceptionnelle. La Balagne a une chance énorme d’avoir un tel équipement. Nous sommes très fiers de nous en occuper », ajoute-t-il.

Une billetterie accessible et des ventes sur place

Les billets sont disponibles à l’Office du Tourisme de Calvi et en ligne sur www.sallespectaclecalvibalagne.com. Pour les retardataires, quelques places seront mises en vente sur place à partir de 19h les soirs de spectacle.