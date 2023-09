Calvi : Au Fort Charlet, un hommage en images aux confréries corses

Dès leur arrivée, les visiteurs ont été plongés dans l'univers captivant des confréries calvaises grâce aux photographies saisissantes d'Olivier Sanchez. Ces 10 photos en noir et blanc, exposées sur les murs du hall du Fort Charlet, ne manquent pas de susciter l'émotion. "Nous avons organisé cet événement en collaboration avec Sarah Leber Albertini, Carine Carcioni, et Olivier Sanchez, dans le but de partager notre culture, notre histoire, et notre patrimoine en mettant en lumière les confréries calvaises. Nous avons sélectionné 10 photos et partagé nos connaissances sur les confréries, mettant en avant notre patrimoine et ses biens immatériels, notamment le chant, qui occupe une place centrale dans la vie des confrères. C'est grâce au chant que nous avons hérité des enseignements de nos aînés et que nous pouvons les transmettre aux jeunes générations. Les confréries comptent aujourd'hui environ 3000 membres en Corse, engagés de manière religieuse et faisant partie intégrante de notre société", explique Christophe Perrimond.

10 grandes photos mettant en avant le riche patrimoine des confréries de Calvi. "J'ai découvert ce centre de restauration et cela m'a inspiré pour mon projet personnel de photographies en noir et blanc. Avec Christophe, nous œuvrons depuis plus de 20 ans à préserver la mémoire collective. Christophe a harmonieusement intégré sa conférence avec mes photographies. Pour moi, les confréries se révèlent pleinement en noir et blanc", explique Olivier Sanchez, le photographe.

Ces 10 images ne sont que le prélude d'une magnifique exposition à venir, qui rendra hommage cette fois-ci aux confréries de toute la Corse. "En juillet prochain, bien que la date exacte ne soit pas encore fixée, nous présenterons 80 photos supplémentaires sur les confréries de toute la Corse. Cette exposition perdurera entre deux et trois ans", ajoute le photographe.

De plus, lors de l'inauguration, un livre contenant 300 photographies sera dévoilé au public. "Ce qui m'importe le plus, c'est que les gens puissent se reconnaître dans ce travail, au travers de ces photographies", conclut Olivier Sanchez, un artiste passionné par la préservation et la célébration de l'héritage culturel de la Corse.